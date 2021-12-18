【趙斗淳遇襲】南韓素媛案性侵犯趙斗淳在家遇襲　遭陌生男子冒警入屋用鈍器扑頭入院

▲ 南韓素媛案性侵犯趙斗淳在家遇襲，遭陌生男子冒警入屋用鈍器扑頭入院。

南韓的素媛案性侵犯趙斗淳於去年12月出獄，返回居住地京畿道安山市。近日他在家中遭陌生男子持鈍器襲擊，頭部被打傷，需入院治療，有當地傳媒拍到他頭上貼上膠布，接受調查後離開警局的畫面。

據SBS電視台報道，當地時間周四（16日）晚上9時，一名20多歲的男子前往趙斗淳位於京畿道安山市的住所，他自稱警察並要求趙斗淳開門，待趙斗淳開門後，男子與他發生口角，還闖入室內，用襲擊他，打傷他的頭部。

趙斗淳妻子見狀，立即跑到樓下報案。警察趕到現場，當場將疑犯逮捕。事後，趙斗淳被送院治療，傷勢沒有大礙，亦沒有生命危險，隨後到警局接受調查。

據悉，該名疑犯曾於今年2月手持凶器，企圖襲擊趙斗淳，但被警察及時制止。

▲ 趙斗淳調查後離開警局。（SBS新聞）

趙斗淳事件經過

現年69歲的趙斗淳於2008年12月11日，對當時年僅8歲、正在上學的娜英誘拐至教會廁所性侵，娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋過活。

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2020年12月出獄

據韓媒報道，趙斗淳在去年12月出獄後返回家中，由於趙斗淳被歸類為沒有工作能力的老人，因此可申請為65歲以上長者而設的養老金。他的妻子因長期病患亦難以求職，二人無以維生，二人目前每月領取140萬韓圜（約9,660港元）的貧困補助金。

今年5月，他被捕捉走出家門的畫面，期間有3名警員貼身陪同外出。相片曝光後引來南韓網民震怒不滿，狠批罪犯卻被保護，「罪犯過得比受害者好」、「3名員警竟然守護這個垃圾」、「請不要浪費納稅人的金錢」及「不工作就有錢，出門還有保鑣」。

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責任編輯：羅嘉欣