【十月初五的月光】經典結局改寫文初君好終成眷屬　萬朱莎華Q姨感動和好成女配大熱

▲ 《十月初五的月光》經典結局改寫，文初君好終成眷屬，萬朱莎華、Q姨感動和好成女配大熱。

TVB台慶劇《十月初五的月光》昨晚播出大結局，向來備受關注的君好（何依婷飾）、文初（胡鴻鈞飾）與禮信（羅天宇飾）的三角關係，新版結局終於有「定案」！

與經典結局不同，這次君好不但沒有與禮信一同飛往國外，她與初哥哥更在秘密基地中憑「紅葉」定情。

▲ （劇集截圖）

由於人靚景靚，網民大讚極度浪漫兼勁有韓劇Feel，紛紛留言詢問拍攝地點，未知會否又再掀起流浮山「打卡熱潮」。

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▲ （劇集截圖）

至於禮信性格善良、加上對君好始終如一，最後為了還給禮信一個公平待遇，劇組最後安排了女神劉佩玥與禮信「偶遇」，觀乎二人臉上甜到漏的笑容，似是一見鍾情，加上文初的旁白是「我相信禮信會得到幸福」，估計禮信即使沒有了君好，亦能擁有美滿幸福的愛情生活。

▲ （劇集截圖）

除了劉佩玥，是集另外兩大彩蛋分別是在舊版本中飾演萬家管家歡姐的馮素波，以及記者徐遇安（舊版《十月初五》監製），波姐是次飾演依文婆婆，至於徐遇安則飾演村長，全程笑容滿臉，十分討好。

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▲ （劇集截圖）

監製陳志江笑指是專誠邀請徐遇安亮相：「因為上一集佢有演出，咁今集都有演出感覺好有意義，同埋想帶出傳承嘅意思。」

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另從劇集開播以來已「由頭帶到落尾」的萬朱莎華（姚嘉妮飾），雖然事業愈戰愈勇，但卻孤獨地過日子，老公萬世光及兒子沛堅均選擇離開她。原本仍堅持自己「最講道理」、「只有天下人負我」的莎華，結尾探望Q姨（米雪飾）一幕時，終得悉原來媽媽一直最偏心的人是自己而不是已離世的姐姐莎莎。

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▲ （劇集截圖）

由於該幕莎華情緒是由不屑、無奈，再轉為錯愕、難以置信、難過及後悔，情緒起伏相當有層次，但姚嘉妮依然拿捏得不慍不火，繼續獲得一面倒正評，不但成為網民心目中《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女配角大熱，更有網民認為她有資格問鼎視后！

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