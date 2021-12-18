【王力宏離婚】曾任職摩根大通婚後甘做家庭主婦　李靚蕾是中日混血兒母曾為知名女星

▲ 曾任職摩根大通婚後甘做家庭主婦，李靚蕾是中日混血兒母曾為知名女星。

王力宏與李靚蕾周三（15日）驚爆離婚，一直沉默的李靚蕾昨晚（17日），以長文毀滅式爆出王力宏曾召妓約已婚炮友狂歡，引起轟動。李靚蕾的背景亦被起底，擁有高學歷的她，曾於摩根大通任職分析師，婚後卻甘做家庭主婦，8年為王家誕下3個小朋友，而她的母親原來更是知名女星，曾與萬梓良等人合作拍電影。

李靚蕾擁高學歷曾任職摩根大通

李靚蕾於2013年嫁給王力宏時曾引起轟動，因有傳王力宏歷任女友都因學歷問題，遭到王家反對。故此當時有不少網民對李靚蕾起底，她於2004年在美國名校普林斯頓大學就讀，專攻金融工程及運籌學，4年後獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院取得MBA學位。

畢業後，李靚蕾進入美國著名金融巨擘摩根大通工作，據悉她在摩根大通任職分析師，負責戰略、開發、運營風險等領域，短短2年還升職至諮詢服務部的助理副總裁。擅長運營管理的她，亦曾到Hermès、Estée Lauder等國際大品牌公司任職，超強背景讓王家對她受落。

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母親曾為知名女星

而李靚蕾的母親原來是知名女星李瑤敏，她於1990年出演港產片《喋血風雲》，與萬梓良、關之琳等人合作，她在片中擔任女二，飾演國際刑警韓小姐（Apple）一角，雖然戲份只有半小時，但清秀的外表已吸引到不少人。

不過在《喋血風雲》之後，李瑤敏就再沒有參演其他作品。有傳媒報道，她有過一段婚姻，嫁給一位日本人後生下女兒李靚蕾，因此李靚蕾乃中日混血兒，更有日本名字「西村美智子」。

女兒李靚蕾與王力宏結婚後，李瑤敏的身份受到矚目，曾有台灣傳媒報道，她與台灣南僑集團會長陳飛龍關係匪淺，是對方的紅粉知己，負責照顧他的生活起居，集團員工甚至會稱李瑤敏為「李顧問」。

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李靚蕾千字文揭王力宏曾召妓

現年35歲的李靚蕾與45歲王力宏結束8年婚姻。早前有傳二人婚姻破裂的導火線是因為婆媳關係一直緊張。而李靚蕾昨夜就發長文指控，王力宏曾召妓約已婚炮友狂歡，且長期遭到王家人羞辱和冷暴力。

李靚蕾與王力宏婚後5年抱3，大女王嘉莉7歲、次女王嘉娜5歲、細仔王嘉耀3歲。有指王力宏身家高達30億台幣（約8.4億港元），離婚後的資產及子女撫養權分配將會成為焦點。

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責任編輯：王明芳