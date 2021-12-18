【王力宏離婚】BY2 Yumi報警博甩王力宏「炮友」污名　李靚蕾高調反擊：我提供證據

王力宏日前宣布和結婚8年的李靚蕾正式離婚，李靚蕾昨突寫下毀滅式長文，控訴王力宏愛約炮、召妓，甚至遭王家人冷暴力、羞辱、簽下不合理的婚前協議書等罪狀。而王力宏被爆婚前與婚後與女團BY2妹妹Yumi的地下情，引起外界關注，Yumi連夜報警控訴誹謗，李靚蕾高調反擊：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」

自王力宏宣佈離婚後，自稱是BY2閨蜜的網友爆料，王力宏出軌BY2團員，還附上多張Yumi與王力宏的合照，暗指兩人關係，王力宏公司對此震怒喊告，而BY2工作室也發聲明，表示合照是BY2在王力宏2013年演唱會的公開慶功宴上與朋友一起合照，但卻被有心人士截取了兩人單獨部分的照片加以傳播，

並只截取了兩人單獨部分的照片加以造謠傳播。此類不實信息一經發布即引起不明真相的社會公眾肆意轉載，使得廣大公眾及媒體產生錯誤認知，已嚴重損害BY2的名譽。

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為證明清白，她連夜報警控訴誹謗，並在工作室發文宣告此事，

人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」並PO出報案單據，上面可見18日警方受理PEH WEI LING（白瑋玲，Yumi本名）被誹謗案，案件調查進度可透過電話、到派出所了解。

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李靚蕾今午在Yumi微博留言表示：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」

大批網民力挺李靚蕾：「姐就是女王」、「人家想把自己送進去，我們成全她」、「姐姐大膽地往前走！」