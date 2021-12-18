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【立法會選舉】羅冠聰及張崑陽等5人　涉嫌煽惑他人不投票

社會 14:03 2021/12/18

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廉政公署今日（19日）公布，獲裁判官簽發手令，通緝羅冠聰及張崑陽等5人。（資料圖片）

廉政公署今日（19日）公布，獲裁判官簽發手令，通緝5人，涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》（《條例》）第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」。

5人涉及4男1女，年齡介乎25至28歲，其中前立法會議員羅冠聰面對一項控罪，違反《條例》第27A（1）條，涉嫌於或約於12月3日藉公開活動作出非法行為，即在一個網上會議上發言，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

另外4人包括前大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、前區議員李家偉及劉珈汶，同面對一項控罪，違反《條例》第27A（1）條，張崑陽另面對兩項相類罪行。4人涉嫌於本月16日藉公開活動作出非法行為，即透過社交媒體平台廣播4人之間的討論，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

張崑陽又涉嫌於本月15日藉公開活動作出非法行為，即在其兩個社交媒體專頁上展示兩篇貼文，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

廉政公署指，因該5人已離開香港，署方今早及昨午（17日）分別向裁判法院申請手令，通緝5人歸案，並獲裁判官簽發有關手令。

就有人涉嫌在立法會選舉中干犯《條例》第27A條罪行，廉署至今拘捕10人，當中2人已被起訴；另有7人正被通緝，包括上述五人。有關調查現在仍然繼續。

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責任編輯：馮琪雅

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