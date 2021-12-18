【王力宏離婚】王力宏被轟男女關係混亂顛覆三觀　李靚蕾長文用「他」疑暗指雙性戀關係

▲ 王力宏被轟男女關係混亂顛覆三觀，李靚蕾長文用「他」疑暗指雙性戀關係。

王力宏宣布離婚結束8年婚姻，太太李靚蕾沉藉兩日後，於昨晚發佈「毀滅式長文」反擊，除了牽扯到召妓、炮友等，文間還暗指王力宏多年來的性向疑雲，其中一位性對象更是他身邊一名排舞師，同時亦令大家想起王力宏與李雲迪傳足多年的緋聞。

李靚蕾的4000多字「毀滅式長文」中，提及到：「演藝圈的男女關係和你的三觀也是顛覆了我的見識，對象/前對象/和他們的好友，大家....一律都是『好朋友』。16歲認識你，回想快20年來的一切，突然 變得清晰，一切都是有跡可循，只是我視而不見。」

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其後指出王力宏於各個城市都有炮友，另外又牽扯出與已婚藝人徐若瑄和組合By2成員Yumi的關係，此時有眼利的網民留意到，李靚蕾的文中還有更勁爆的內容。

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李靚蕾寫到：「我懷孕都快要生產了，你的舞蹈老師『朋友』傳訊給你說他覺得很傷心以為你們是在一起的。另外一位女性『朋友』也是聽到我們在一起在我面前哭了一個小時，說她也以為你們是在一起的。」

行文流利有鋪排的李靚蕾，在提到王力宏的已婚炮友及女性曖昧對象時，使用的是「她」，但在提到舞蹈老師時，所用到的是男性的「他」。有傳媒開始搜索該名舞蹈老師身份，由於王力宏推出過的舞曲不多，台灣方面已經「鎖定」了一位舞蹈老師，又翻出昔日相關新聞，報導內容提到舞蹈老師和合作對象有情傷，但還是為了錢繼續合作，令人覺得報導所指的藝人就是王力宏。

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在李靚蕾的文末寫到：「希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光跟對的人在一起。」亦令人聯想到與王力宏的性向有關。

同場加映：林希靈專訪

早於2005年，台灣清談節目中有人爆料，指某位企業總裁包養王力宏，二人同遊日本意外被拍到照片，最後花了6000萬台幣當掩口費，王力宏的同性戀傳聞亦在那時開始傳出。另外，王力宏曾在一次頒獎典禮上，公開在台上與成龍嘴對嘴親吻，事後還顯得一臉開心。

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而王力宏與李雲迪的緋聞，始於2012年認識，二人在王力宏的北京及香港演唱會合唱《落葉歸根》後傳出緋聞，兩男強調大家都是異性戀。在翌年王力宏和李雲迪幾近同時公開與異性的戀情，當年王力宏37歲，網友又提到李靚蕾的長文：

我知道你曾經因為想要順從而憂鬱到幾天躺在地上不能動，也看到你因為想要順從而失去你生命中很多重要的東西，到了37歲仍無法自己做任何決定，你感到非常沮喪無力，無法做想做的事，無法掌握自己的工作，感情，或經濟。

種種痕跡令王力宏與李雲迪的緋聞更加真實。

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