【Omicron】再多3人帶Omicron病毒　國泰男機師居祥興大廈全棟加密檢測20人送隔離

▲ 衞生防護中心今日（18日）公布再多3宗輸入個案帶有變異病毒株Omicron，其中一人為36歲國泰男機師。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（18日）公布，昨日公布3宗輸入個案，確認均帶有變異病毒株Omicron，其中一名居油麻地碧街祥興大廈36歲國泰貨機男機師（個案編號：12513），抵港後按相關豁免人士規定接受醫學監察，透過強制檢測揪出帶變種病毒。

據中心昨日公布，該名36歲男機組人員，於12月15日發病，12月13日從美國經航班CX2071抵港，返港後於九龍油麻地碧街44至48號祥興大廈居住期間確診，3月22日及4月15日在香港接種兩劑復必泰，驗出感染N501Y變種病毒株，中心今日匯報該個案亦涉Omicron。

中心今日表示，政府早前已將病人於香港居住的油麻地碧街祥興大廈，作出限制與檢測宣告，中心亦已加密與該個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士的強制檢測次數，相關人士須於今日起一連三日（即18日、19日及20日）、本月23日、28日及明年1月4日進行強制檢測。

同時，中心已安排約10名密切接觸者，以及約10名密切接觸者的家居接觸者，往檢疫中心進行隔離，暫沒有錄得相關確診個案。

另外2宗帶變異病毒株Omicron個案（12514及12515），抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

連同上述3宗個案，香港至今共錄得14宗涉及Omicron的個案。

中心今日亦公布本港新增5宗輸入確診個案，全部涉及變異病毒株感染，並完成接種新冠疫苗。（詳情即看【下一頁】）

昨日再多2名同機機組人員機場驗出染Omicron，本港累計11宗個案。（詳情即看【下一頁】）

41歲機組人員去年曾感染新冠病毒，打兩劑疫苗後再度確診。（詳情即看【下一頁】）

港大公共衞生學院教授潘烈文稱返港機師能落區不理想，建議為機組人員派送食物。（詳情即看【下一頁】）

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記者：馮琪雅