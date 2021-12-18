【王力宏離婚】前妻李靚蕾揭王力宏出軌召妓　Infiniti等多品牌火速終止合作關係

▲ 前妻李靚蕾揭王力宏出軌召妓，Infiniti等多品牌火速終止合作關係。

現年45歲的王力宏和妻子李靚蕾正式離婚，結束8年婚姻。李靚蕾昨晚（17日）長文毀滅式爆出男方曾召妓約已婚炮友狂歡，令王力宏形象毀於一旦，多間公司紛紛「割席」，與他終止合作關係，其中包括豪華汽車品牌英菲尼迪（Infiniti）。

周四（16日），Infiniti中國宣布王力宏成為代言人，當晚他在離婚後首度露面，出席在廣州的品牌活動，他上台僅11分鐘，隻字未提家事，但不忘喊話，「謝謝大家，愛你們，謝謝媒體朋友們」。

昨夜，前妻李靚蕾於網上發表長文揭露王力宏的私生活，控訴他曾召妓，並約已婚炮友狂歡，王力宏形象一夜插水。在18日凌晨1時22分，王力宏成為代言人不足36小時，Infiniti中國就於微博發布聲明，決定即日起終止與王力宏的合作關係。

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在聲明的評論區，網民笑稱「這個效率太棒了，我要換你們的車」，「你們速度好快呀！感覺是大大小小的娛樂事件裡表態最快的的品牌了」。

除了Infiniti中國，陸續有其他品牌「割席」。周大生珠寶官方微博稱，周大生珠寶與王力宏的廣告合作協議已於2021年11月30日到期，後續不再合作。讀書郎亦終止與王力宏的合作關係。

王力宏與太太李靚蕾離婚的消息轟動中港台三地，一直沉默的李靚蕾昨晚（17日）突寫下毀滅式長文，控訴王力宏愛約炮、召妓，甚至遭王家人冷暴力、羞辱、簽下不合理的婚前協議書等罪狀。

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責任編輯：王明芳