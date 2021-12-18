【南京大屠殺】楊潤雄稱教學需更配合學生年紀　相信學校有能力選擇適合教材

▲ 就有小學德育課播放南京大屠殺影片，楊潤雄稱的確需要在教學上更加配合學生的需要和年紀。（資料圖片）

本月初有小學德育課播放教育局提供的南京大屠殺紀錄片，涉日軍殺戮場面，引起小一生恐慌嚎哭及家長投訴，教育局局長楊潤雄今日（18日）表示，有需要在教學上更加配合學生需要和年紀，而局方一直信任學校和教師有能力選擇適合學生的教材，多年來認為學校整體能做好把關工作。

教育局今年首度建議全港中小學在12月13日「南京大屠殺死難者國家公祭日」舉行悼念活動，屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學提前在月初的德育課堂上，播放有關戰爭紀錄片，引起社會熱議。（詳情即看：【下一頁】）

楊潤雄今日出席活動後表示，早前已公布年曆提到希望在12月13日舉辦活動，正如其他所有在學校舉辦的課程或活動一樣，局方盡量為學校提供資料和建議，包括簡報、短片、其他文章和閱讀等，期望學校因應內容找到最適合不同年紀或背景的學生需要，而局方未來會繼續透過提供教材或資料，讓學校做好教育工作。

他指，就個別事件，個別老師可繼續在校內多作討論，他亦對學校和辦學團體有信心，認為大家不需要過分擔心，而局方亦會繼續與學校保持聯絡。

被問到會否就較暴力或血腥畫面給予學校更清晰指引，楊潤雄稱，一直以來信任學校和教師有能力去選擇適合學生的教材，如個別老師有疑惑，可內尋求學校主任或校長支援，如學校亦有疑惑，可向教育局尋求支援，「這是出於我們對學校的信任，我們多年來都覺得學校整體而言亦能做好把關工作。」

他說，

今次事件可能在社會上引起一些討論，的確我們需要在教學上更加配合學生的需要和年紀。

但他亦強調須在社會上做好國家歷史教育和學生國民身分培養，「這次我們正正開始或逐步走向這個重要的方向」。

【南京大屠殺】張勇邦指中小學生認知差異大 教育局提供片段教材應有更清晰指引（詳情即看：【下一頁】）

首輪新入職教師基本法測試逾5,000人報名

2022/23學年起，所有公營學校新聘任教師必須通過《基本法》測試要求及相關細節，第一輪測試將於明年1月8日舉行，報名已於上月26日截止。楊潤雄表示，現時報名人數大約有5,000多人，局方會適時作出適當的安排，通知他們如何參加考試。

【入職條件】首輪教師基本法測試明年1月舉行 15題MC答中8題方為合格（詳情即看：【下一頁】）

他亦主動提及明日（19日）舉行的立法會選舉，呼籲全港合資格選民把握機會投票。他指教育界功能組別有5位參選人，來自不同背景，有中、小學校長，也有來自特殊學校，而過去多年很多人有感立法會的教育政策討論很政治化，「今次正正是很好的機會，希望教育界的選民都出來投一票，希望教育回歸教育，亦希望未來立法會的討論更能彰顯教師專業和教育專業，而我們都是以學生的福祉作為依歸，而不是經常討論政治事件。」因此他對於教育界選舉是寄予厚望，亦希望得到各位老師和教育界選民的支持。

楊潤雄在活動致辭亦表示，教育局上月底公布的價值觀教育課程架構，強調學生需從小正確認識國家歷史，欣賞中華文化及傳統價值觀，從而建立國民身份認同。他指出，本港價值觀教育一定要包含「愛國教育」，而中史科在培育國家觀念方面，亦是重要一環，因此局方一直致力推廣中史及文化教育，近年亦將初中的中史科列為獨立必修課等。

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責任編輯：馮琪雅