【王力宏離婚】王力宏疑召妓對話曝光　 有本人電話親自交代約女上房細節

王力宏宣布離婚結束8年婚姻,太太李靚蕾沉藉兩日後,於昨晚發佈「毀滅式長文」反擊,控訴王力宏愛約炮、召妓,甚至遭王家人冷暴力、羞辱、簽下不合理的婚前協議書等罪狀。隨之王力宏疑召妓對話曝光 ,包括有本人電話親自交代約女上房細節等。

今日有爆料者向媒體稱其女性好友,曾在美國被王力宏邀請到其下榻的高級酒店提供性服務。爆料者提供短訊對話截圖來作證,而截圖中顯示的電話號碼,有台灣媒體稱是王力宏本人的手機號碼。

女方曾要求男方在大堂接她但遭拒絕,男方留言:

I can't be seen with you in public .There are people in this hotel who I know。