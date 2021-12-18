【王力宏離婚】王力宏疑召妓對話曝光　 有本人電話親自交代約女上房細節

王力宏宣布離婚結束8年婚姻，太太李靚蕾沉藉兩日後，於昨晚發佈「毀滅式長文」反擊，控訴王力宏愛約炮、召妓，甚至遭王家人冷暴力、羞辱、簽下不合理的婚前協議書等罪狀。隨之王力宏疑召妓對話曝光 ，包括有本人電話親自交代約女上房細節等。

今日有爆料者向媒體稱其女性好友，曾在美國被王力宏邀請到其下榻的高級酒店提供性服務。爆料者提供短訊對話截圖來作證，而截圖中顯示的電話號碼，有台灣媒體稱是王力宏本人的手機號碼。

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女方曾要求男方在大堂接她但遭拒絕，男方留言：

I can't be seen with you in public .There are people in this hotel who I know。

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意思是在公眾場合中會被看到，酒店裏有他認識的人。對話中又體積，男方要求女方到達酒店櫃台後，說出指定的化名「Belle」及房號「1609」就可被帶到樓上他的房間。

妳就說我是Belle，要到1609房，然後櫃台人員就會讓妳上來，也不會問妳問題。



惟對話內容中未有提供性服務等相關字眼，未知爆料是否屬實。

撰文 : TOPick柴犬出動