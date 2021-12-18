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Gin Lee相隔3年再開實體演唱會　大馬父母隔空為愛女打氣

娛樂 17:30 2021/12/18

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Gin Lee跟家人隔空見面。

Gin Lee李幸倪昨晚上香港會議展覽中心舉行《YOURS FAITHFULLY" LIVE演唱會》，今次亦是Gin Lee三年來首個實體演唱會，演唱會取名為「YOURS FAITHFULLY”」，就如一封感謝信送給樂迷，感激多年來大家的支持，亦希望透過精采演出及跟樂迷互動，跟觀眾提早過一個溫馨聖誕節。

《Gin Lee以入行十年的經典串燒揭開序幕，一口氣帶來《十年如當日》、《我不是你的觀賞魚》、《今天終於一人回家》、《雙雙》、《空姐》、《侘寂》、《天地一沙鷗》、《開燈熄燈》，重溫十年來經歷過的每一首代表作。

Gin Lee一連以新歌《IDK》的Bollywood 舞姿掀起觀眾情緒，緊接再以勁舞唱跳出《喘息空間》，之後再帶來《今朝有酒》及《隨風而來 隨風而起》兩首具節拍感作品，緊扣樂迷情緒。

大展熱舞。

Gin Lee再唱出聖誕歌曲《Have Yourself a Merry Christmas》、《芝麻開門》、《含蓄》、《緣‧兩半》，及大熱作品《月球下的人》。

之後她以視像跟身在馬來西亞家人見面，Gin說：「好掛住你哋，我知你們好想在現場，所以用這個方式給你們看到我唱歌及大家的反應！」Gin父母亦興奮說會大力支持女兒，為Gin打氣。

提早歡度聖誕。

Gin Lee換上華麗晚裝，在壓軸環節再唱出樂迷期待已久的冠軍金曲作品，包括《和每天講再見》及《日出時讓街燈安睡》，完美唱功令觀眾十分投入，最後 Gin Lee送上一曲很《很堅強》，喻意大家可以像歌曲一樣，憑毅力及鬥志一直走下去。

最新影片：林希靈訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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