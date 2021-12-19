【天氣預測】天文台料颱風雷伊冬至進入本港400公里　本周有雨風勢大

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲，天氣乾燥。

天文台今日（19日）表示，受乾燥東北季候風影響，天色不錯，今早華南沿岸有雲層覆蓋，本港早上較多雲，但預計雲層會轉薄，日間會見陽光。另外，在南海南部的「雷伊」昨天已增強為超強颱風，料會靠偏北路徑，隨後兩日移入南海北部，而強度亦會逐漸減弱，相關的雨帶影響南海北部，甚至到廣東沿岸，這些區域帶有雨天氣，是自1961年來首個在12月於南海出現的超強颱風。

▲ 「雷伊」昨天已增強為超強颱風，料會靠偏北路徑，隨後兩日移入南海北部，而強度亦會逐漸減弱。（天文台截圖）

天文台指，在上午10時，超強颱風「雷伊」集結在西沙之西南偏南約400公里，預料初時向西北移動，時速約18公里，橫過南海南部，稍後轉向偏北移動，進入南海中部。今日會橫過南海南部，稍後轉向偏北移動並逐漸減弱，但其進入南海北部後的路徑及強度仍存在變數。與雷伊相關的雨帶會在本週初至中期為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣。

根據超強颱風「雷伊」現時移動路徑，預料將於明天進入本港800公里範圍，屆時會減弱為颱風，並帶來有雨天氣，其後在周二（冬至）進入本港400公里，屆時再減弱為熱帶風暴，預料「雷伊」會於本港以南大約200公里範圍掠過，但雷伊靠近南海北部時的強度及路徑仍存在變數。

根據天文台9天天氣預報，預料聖誕假期受東北季候風補充影響，本港天氣再度轉涼，周五（24日）為平安夜，料大致多雲，有一兩陣雨。周六為聖誕節，料大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎18至21度。

▲ 未來9天氣預報。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區大致多雲，天氣乾燥，紅色火災警告信號生效，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風，最高氣溫約19度。展望下周一、二多雲有雨，風勢頗大，早上清涼，中期仍有一兩陣雨。

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記者：余思嵐