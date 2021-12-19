【立法會選舉】李家超冀新立法會監察政府同時亦有良性互動　排斥甘心做外國代理人議員

▲ 政務司司長李家超今早（19日）到票站投票後表示，本次選舉意義重大，將會選出符合香港整體長遠發展利益的議員。（資料圖片）

政務司司長李家超今早（19日）到票站投票後表示，本次選舉意義重大，是完善選舉制度後立法會首次換屆選舉，將會選出為香港利益、會解決問題、不會做外國代理人、符合香港整體長遠發展利益的議員。

他又強調，本次選舉所產生的立法會，將是一個能夠監察政府，但同時亦能與政府有良性互動，以解決問題為觸發點的立法會，對香港長遠發展，一國兩制成功落實有重大意義。他呼籲，所有選民都應踴躍投票。

李家超又表示，為確保有公平、公開、公正以及廉潔的選舉，所以在安全方面，政府派出廉政公署等不同部門留意及處理在選舉當天發生的事情。他稱，在完善選度之下，要落實「愛國者治港」，正正是要排斥過往因利益而甘心做外國代理人，在立法會製造延誤、拉布、癱瘓立法會審議過程及履行立法會工作的議員。他指出這些力量仍然存在，亦正嘗試破壞選舉的成功，廉政公署亦因此拘捕10人，通緝5人。而警方亦有拘捕大約3人涉及類似行為。

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記者：黃穎津