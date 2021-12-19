【立法會選舉】多名高官今早到所屬票站投票　楊潤雄籲選民「為港為己投一票」

▲ 教育局局長楊潤雄。（社交平台圖片）

立法會選舉今日（19日）舉行，今次選舉將選出90名立法會議員。多名主要官員和多個紀律部門首長今早陸續到所屬票站投票。

立法會選舉的投票時間由今早8時半開始，到晚上10時半結束。多名高官包括政務司司長李家超、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊等今早亦到所屬票站投票，李家超表示是次選舉為完善選舉制度後首場立法會換屆選舉，所選出的議員是為香港做實事、符合香港利益、不會背叛香港或甘心做外國代理人。即看：【下一頁】。

▲ 財政司司長陳茂波。（林宇翔攝）

陳茂波表示，整個投票的過程順利，呼籲市民應盡公民責任投票，推動香港向前發展；而鄭若驊則希望，是次選舉可以為香港選出德才兼備、愛國愛港、為香港做事的人，呼籲市民踴躍投票。

此外，教育局局長楊潤雄、食物及衞生局局長陳肇始今早亦到所屬票站投票，楊潤雄其後在社交平台表示，投票可以為香港盡自己的公民責任，也可以享受議員代表你發聲的權利：

記住，今日要「為港為己投一票 」。

另外，保安局局長鄧炳強在投票後表示，今日是完善選舉制度後的首場立法會換屆選舉，排隊及投票分別只是用了幾分鐘，他指電子派票非常暢順，期望選民盡快投票，選出愛國愛港，為香港市民服務的議員。

警務處處長蕭澤頤投票後表示，全日會動用超過一萬警力，確保選舉暢順有序舉行，呼籲大家不要以身試法，在網上煽動他人做出暴力行為或投白票。

發展局局長黃偉綸在投票後亦表示，整個投票的過程很順利，鼓勵及呼籲各位合資格選民，珍惜今日投票的機會，記得行使你神聖而重要的一票，為香港選出愛國愛港、真正服務香港的議員。他又說，今次立法會選舉意義非常大，是經完善選舉制度下的首場立法會選舉，指立法會的功能一方面配合政府施政，另一方面監察政府，在撥款和立法方面作用非常重要，對香港的未來也很重要。

運輸及房屋局局長陳帆表示，今早投票過程亦非常順利，希望香港市民用神聖一票選出議會代表，為香港未來的建設創造更好的明天。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩