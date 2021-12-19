【王力宏離婚】李靚蕾千字文反擊王力宏父親指控　要求王力宏下午3點前道歉

王力宏疑似出軌風波持續。在太太李靚蕾爆料，指控王力宏牽扯到召妓、炮友、逼簽不平等婚前協議等後，王力宏父親王大中今晨公佈親筆信，澄清兒子絕無出軌，反指李靚蕾用「大肚逼婚」，以及要求「數億台幣」贍養費。為此李靚蕾亦極速以千字文再度回應，並要求王力宏在下午3點前公開道歉，否則會尋求法律途徑提出誹謗指控。

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身在美國的王力宏父親王大中，今日（12月19日）凌晨透過王力宏公司公開700多字親筆信，內容提及兒子王力宏7年來過得痛苦。王父透露，王力宏在2013年向他表示自己正和一位女子在一起，該女子說當時是月事後一星期，然而兩星期後卻告訴王力宏已懷有他的孩子，並以會摧毀他的事業來威脅結婚。

王父直指一生最大遺憾就是贊成兒子結婚，又指兒子一直為妻兒勞心勞力，反指控有人使出「一而再、再而三的威脅手段」，並強調王力宏婚後絕無出軌，「不是敗類」。王父指，女方要求數億台幣的贍養費，外加房子、兩名保母，一名菲傭及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費：「一切都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能。」

而李靚蕾稍後亦再在網上發千字文反擊，逐點回應王父的指控，又爆料王力宏以市值4億台幣的台北豪宅作為交換條件，威迫利誘她說謊，指自己之前是「神志不清」下發文。李靚蕾表示：

看到王爸爸年紀這麼大了還要為了45歲的兒子出來說這樣謊，拍這樣的照片覺得很心痛也很不敢置信。我們都是成年人了，出了事情應該自己面對，自己做的事情由自己來負責承擔。我原本是不想要提及太多，很遺憾需要公開談論這麼不堪回首的往事。

她亦下最後通諜，要求王力宏在下午3點前公開道歉，否則會尋求法律途徑提出誹謗指控。點擊睇全文：

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