【王力宏離婚】王力宏爸爸寫親筆信為兒子呼寃　王大中：力宏不是敗類

▲ 王力宏父親撰文為兒子呼寃。

王力宏日前驚爆與李靚蕾結束8年婚姻後，其前妻李靚蕾在前晚（12月17日）發放逾4千字的「毁滅式」爆料長文，控訴王力宏私生活混亂，指前夫有召妓習慣外，更有一名已婚炮友，令王力宏的形象全面插水。

今日（12月19日）凌晨，王力宏父親王大中以親筆信為兒呼寃！

▲ 王力宏父親撰親筆信為兒子護航。（取自微博）

【王力宏離婚】前妻李靚蕾千字文毀滅式反擊 揭王力宏曾召妓約已婚炮友狂歡

王父撰文反撃

王父指李靚蕾於7年前以懷孕來逼婚，而兒子跟李靚蕾早於兩年前已分居，女方更已取得數億台幣贍養費，文中更說：「會有天理公道，力宏不是敗類」，至於李靚蕾於今早以7大聲明反擊王父，更要求王力宏下午3時前公開道歉，否則會立即尋求法律途徑。

身在美國的王大中以兩張親筆手寫信發放給台媒，內文開首說到「這一輩子裡，我最遺憾的事發生在2013年」，當時懷孕的李靚蕾起初聲言會自己帶大小孩，其後卻以此逼王力宏結婚，否則爆料摧毀王力宏的事業。

雖然當時全家人都認為這種威脅不能接受，但王父卻贊成二人結婚，他寫的道：「必須保護孩子，而且事業也很重要，結了婚也許她會是個好妻子，結果竟然這是我一生最大的遺憾。」

▲ 王父親筆信內容。（取自微博）

指李靚蕾處心積慮

王父更指兒子這段婚開始時已是千瘡百孔，而王力宏亦努力維繫著，王父跟太太來台時更會幫忙照顧孫兒，王父更以「痛苦」來形容兒子的婚姻，近兩年更是「地獄似的生活」。

另外，王父指李靚蕾那封毀滅式長文，是花了整整兩年處心積慮的：「這一份『長文』竟然轟動一時，但這『長文』不是第一時間寫出，而是兩年來處心的結果，7年努力結果在還是沒有脫離一而再，再而三的威脅手段，這是我最大的遺憾，當時沒有堅持取短痛而不長痛。」

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及後王爸爸稱撰寫長文並非博同情，是希望大眾可客觀分析，他更替兒子澄清，王力宏跟李靚蕾於兩年前已分居，這期間王力宏絕對沒有出軌，王父大爆李靚蕾索取數億元贍養費：「女方有數億台幣的要求，生活費，兩名菲傭，一名保姆及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一期都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能。」

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最後王父形容兒子「分居也已兩年多，力宏在此期間絕對沒有出軌之事。」他更表示：「自然還是會有天理公道，力宏不是敗類，他的孩子們也不該被灌輸這種印象。」

至於李靚蕾於今早於IG發7大聲明還擊王父指控，當中她列出聲明作反擊，當中否認要求近億元的贍養費，只要求「一起照顧家裡的一名菲傭，一名平日夜間幫忙的保母阿姨和司機不要解雇」，以維持3個孩子的生活不變，並要求王力宏今天下午3時前道歉。

李靚蕾7點聲明作反擊詳細報道請按此

▲ 李靚蕾發聲明還擊王父指控。（取自微博）

王大中親筆信全文：

我是王大中，一般來說，只是一個退休了的普通老人，但是我坐下來寫這一段，才是真正困難的，因為這只能表達萬分之一的我的心痛，有些人知道，我唯一「有名」的是我是王力宏的爸爸！這一輩子裡，我最遺憾的事發生在2013年，那時接到力宏電話，他和一位女子在一起，她說當時是月事後一週，然而兩週之後，她告訴力宏已懷了他的孩子。起先她說不用擔心，她會獨自帶孩子，但是很快又改口，說如果不結婚，她會爆料摧毀力宏的事業。當初家裡大部份認為這種威脅不能接受，長痛不如短痛，我是唯一贊成結婚的，因為我覺得必須保護孩子，而且事業也很重要，結了婚也許她會不錯，結果竟然這是我一生最大的遺憾。 接下來的竟是七年的痛苦，包括最近兩年地獄似的生活。這個婚姻，從頭就是千瘡百孔，力宏勞心勞力，補東補西來維持婚姻，到現在幸好三個孩子都身心健康，即使最後兩年，已經不能同住，力宏每天花幾小時本人和孩子同在，或是在外地時也用網上聯繫和孩子互動。當我和王媽媽在台時，幾乎每天去和孩子們互動保持他們成長的正常。然而這一切努力沒有成效，這一份「長文」竟然轟動一時，但這「長文」不是第一時間寫出，而是兩年來處心的結果，七年努力結果在還是沒有脫離一而再，再而三的威脅手段，這是我最大的遺憾，當時沒有堅持取短痛而不長痛。 我不要求大家同情，也不在乎平反，只希望大家能客觀的分析，請大家了解此事已延續多年，離婚的程序也已近兩年，而事實上雙方已簽字，女方有數億台幣的要求，並加房子、生活費，兩名保母，一名菲傭及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一切都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能。 我們家世的傳統是和善待人，從力宏七年來的努力，應該可以看出他是什麼樣的人，分居也已兩年多，力宏在此期間絕對沒有出軌之事。 最後，請瞭解被污告的痛心，只希望大家保持客觀，自然還是會有天理公道，力宏不是敗類，他的孩子們也不該被灌輸這種印象。

