【立法會選舉】梁振英：香港是一個地區　民主及投票制度不能與新加坡及英國相比

▲ 梁振英表示，香港特別行政區畢竟只是一個地區而非國家，所以不能夠將香港民主制度與新加坡、英國相比。（馮漢柱攝）

全國政協副主席梁振英今日（19日）投票後表示，香港特別行政區不是一個國家，是國家的一部分，它有高度自治的權力，但畢竟只是一個地區而非國家，所以不能夠將香港民主制度與新加坡、英國相比，更不能將香港民主制度之下的選舉制度與以上國家相比。梁振英強調，香港選舉制度是「一國兩制」下的選舉制度，在《基本法》中有明確且具體的規定，過去有人有意無意之間否定或拒絕服從《基本法》中的規定，將立法會的權力無限放大，違反《基本法》行政及立法關係的規定。他續指，本次選舉制度，針對過往這些違法、違憲的行為，作出新的規定，相信本次選舉能在符合規定的情況下，能有廣泛的代表性，有多元聲音，更好為香港服務。

他又表示，過往選舉所選出的議員，有相當一部分經常以拉布、衝擊主席台方式，僭越政府權力，更有人甘願被西方國家利用，做一些反對國家、破壞香港的事情。他指出，完善選舉制度後的第一次立法會換屆選舉，其意義除選賢與能外，亦是向過去令香港停滯不前、磋跎歲月的立法會選舉制度及選出的部分議員「說不」。他呼籲市民盡早投票。

梁振英指，從本屆候選人背景及其論政水平來看，能在符合《基本法》的情況下，有全面的代表性，相信他們組成的立法會，能更好在符合香港法律的前提下，為香港市民服務，令香港能把握好國家大好發展勢頭的機遇，令香港市民有更好的生活。

▲ 譚耀宗希望，本次選舉能產生一批「愛國愛港、有能力、有擔當」的人，成為立法會議員。（馮漢柱攝）

全國人大常委譚耀宗今早到會展票站投票後表示，投票過程順利，但因上午投票人流較多，需時20多分鐘才完成。他又指，本次選舉是完善選舉制度後的第一次立法會選舉，有特別意義。他希望，本次選舉能產生一批「愛國愛港、有能力、有擔當」的人，成為立法會議員。日後立法會能為香港整體社會、為市民改善經濟發展及民生，以及如何落實「一國兩制」作出貢獻。

他亦期望通過這次選舉，政府能有新景象，新一屆立法會能與政府有更多合作，政府也能多聽取他們的意見，改變過往一些工作方式及態度。

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記者：黃穎津