  • 19°C
香港時間 : 20211219日 (週日) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】截至上午11時半逾41.8萬人已投票　投票率9.35%【不斷更新】

社會 12:19 2021/12/19

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

不少市民今早高主教書院票站投票。（黃建輝攝）

2021年立法會換屆選舉今早（19日）舉行，選舉票站開放時間為上午8時30分至晚上10時30分。

【11:30】

截至上午11時30分的投票率，逾41.8萬人已投票，投票率為9.35%。

【10:30】

截至上午10時30分的投票率，逾28.4萬人已投票，投票率為6.36%。

【09:30】

截至上午9時30分的投票率，逾14萬人已投票，投票率為3.18%。在地區選票中，九龍東的投票率暫時以3.56%為最高，其次是3.46%的新界西南、3.37%的九龍中，而暫時最低的為新界東南的2.73%投票率。

至於功能界別方面，總投票率是3.03%，當中以商界(第三)界別的投票率最高，有35.76%；社會福利界最低，投票率1.22%。 在選舉委員會界別，投票率在首一個小時已有24.24%。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標
今日 10:22
【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標
【立法會選舉】李家超冀新立法會監察政府同時亦有良性互動　排斥甘心做外國代理人議員
今日 10:34
【立法會選舉】李家超冀新立法會監察政府同時亦有良性互動　排斥甘心做外國代理人議員
【立法會選舉】多名高官今早到所屬票站投票　楊潤雄籲選民「為港為己投一票」
今日 10:44
【立法會選舉】多名高官今早到所屬票站投票　楊潤雄籲選民「為港為己投一票」

你可能感興趣

【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標
今日 10:22
【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標
【立法會選舉】李家超冀新立法會監察政府同時亦有良性互動　排斥甘心做外國代理人議員
今日 10:34
【立法會選舉】李家超冀新立法會監察政府同時亦有良性互動　排斥甘心做外國代理人議員
【立法會選舉】多名高官今早到所屬票站投票　楊潤雄籲選民「為港為己投一票」
今日 10:44
【立法會選舉】多名高官今早到所屬票站投票　楊潤雄籲選民「為港為己投一票」
肺炎 新冠肺炎 健康碼 新冠肺炎疫情 選舉 立法會 立法會選舉

最高瀏覽

【王力宏離婚】李靚蕾爆王力宏知法犯法見已婚炮友　徐若瑄發聲明否認：要求撤回發言
11:58 2021/12/18
【王力宏離婚】李靚蕾爆王力宏知法犯法見已婚炮友　徐若瑄發聲明否認：要求撤回發言
【王力宏離婚】王力宏疑召妓對話曝光　 爆料者揭電話內容爆約開房細節
18:17 2021/12/18
【王力宏離婚】王力宏疑召妓對話曝光　 爆料者揭電話內容爆約開房細節
【王力宏離婚】BY2 Yumi報警博甩王力宏「炮友」污名　李靚蕾高調反擊：我提供證據
15:24 2021/12/18
【王力宏離婚】BY2 Yumi報警博甩王力宏「炮友」污名　李靚蕾高調反擊：我提供證據