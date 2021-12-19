【立法會選舉】截至上午11時半逾41.8萬人已投票　投票率9.35%【不斷更新】

▲ 不少市民今早高主教書院票站投票。（黃建輝攝）

2021年立法會換屆選舉今早（19日）舉行，選舉票站開放時間為上午8時30分至晚上10時30分。

【11:30】

截至上午11時30分的投票率，逾41.8萬人已投票，投票率為9.35%。

【10:30】

截至上午10時30分的投票率，逾28.4萬人已投票，投票率為6.36%。

【09:30】

截至上午9時30分的投票率，逾14萬人已投票，投票率為3.18%。在地區選票中，九龍東的投票率暫時以3.56%為最高，其次是3.46%的新界西南、3.37%的九龍中，而暫時最低的為新界東南的2.73%投票率。

至於功能界別方面，總投票率是3.03%，當中以商界(第三)界別的投票率最高，有35.76%；社會福利界最低，投票率1.22%。 在選舉委員會界別，投票率在首一個小時已有24.24%。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩