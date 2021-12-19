【立法會選舉】截至下午4時半逾94萬人已投票　投票率21.02%【不斷更新】

▲ 2021年立法會換屆選舉今日舉行。（林宇翔攝）

2021年立法會換屆選舉今日（19日）舉行，選舉票站開放時間為上午8時30分至晚上10時30分。

【17:55】

截至下午4時30分，逾94萬人已投票，投票率為21.02%，各地方選區中，新界西南投票率暫時最高，投票率為22.34%；投票率暫時最低為新界東南，投票率為19.02%。

【16:32】

截至下午3時30分，逾83.9萬人已投票，投票率為18.77%。

【15:50】

截至下午2時30分，逾74.5萬人已投票，投票率為16.66%。各地方選區中，新界西南投票率暫時最高，投票率為17.87%；投票率暫時最低為新界東南，投票率為15.05%。

另外，讓選民查閱每個一般投票站的預計輪候時間的系統已恢復正常運作。選民可在選舉網站查閱輪候時間，投票站外亦會豎立相關告示牌。

【14:52】

截至下午1時30分，逾64.3萬人已投票，投票率為14.39%。各地方選區中，新界西南投票率暫時最高，投票率為15.45%；投票率暫時最低為12.89%的新界東南。

【13:58】

截至中午12時30分，逾54萬人已投票，投票率為12.08%。各地方選區中，新界西南投票率暫時最高，逾6.6萬人已投票，投票率為13.03%；投票率暫時最低為10.77%的新界東南。

另外，5個票站開放時間將延長，選管會今早接獲69宗選舉投訢，詳情即看：【下一頁】

【12:23】

截至上午11時30分的投票率，逾41.8萬人已投票，投票率為9.35%。

【12:06】

截至上午10時30分的投票率，逾28.4萬人已投票，投票率為6.36%。

【11:15】

截至上午9時30分的投票率，逾14萬人已投票，投票率為3.18%。在地方選區中，九龍東的投票率暫時以3.56%為最高，其次是3.46%的新界西南、3.37%的九龍中，而暫時最低的為新界東南的2.73%投票率。

至於功能界別方面，總投票率是3.03%，當中以商界(第三)界別的投票率最高，有35.76%；社會福利界最低，投票率1.22%。 在選舉委員會界別，投票率在首一個小時已有24.24%。

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責任編輯：TOPick港聞組