【立法會選舉】港島東3候選人告急　吳秋北指未有把握取一席

▲ 參選港島東的工聯會會長吳秋北告急，指目前選情不樂觀，未有把握可於該區取得一席。（馮漢柱攝）

立法會換屆選舉今日（19日）舉行。參選港島東的工聯會會長吳秋北告急，指目前選情不樂觀，未有把握可於該區取得一席。同區另外兩名候選人民建聯梁熙及新民黨廖添誠亦告急。

工聯會領導層今早於北角為吳秋北拉票，包括有榮譽會長林淑儀及黃國健、前立法會議員王國興等。吳秋北指，新選舉制度下愛國者治港，候選人之間有良性競爭，導致選舉十分激烈。他指出社會上有各階層，工聯會代表普羅市民、打工仔及小本經營者，呼籲市民要認清能代表他們的人，以在議會內達致均衡參與，爭取權益。

吳秋北又說，早前有謠傳指他已夠票，令他不得不澄清，強調自己仍未夠票，呼籲選民集中票源支持他，切勿自行分票。他亦會繼續到選區內接觸選民、爭取支持。

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港島東候選人還有民建聯梁熙、新民黨廖添誠及潘焯鴻。其中梁熙今早獲民建聯創黨主席曾鈺成為其站台，被問到港島東有3個建制派候選人，會否擔心分薄票源，梁熙稱有擔憂，將繼續努力到各處拉票，他又提到民建聯於該區紮根多年，希望有機會進入議會繼續為居民服務。

廖添誠亦指自己選情全面告急，又說今屆每一位候選人均盡全力拉票，競爭異常激烈。潘焯鴻今早則到小西灣、柴灣拉票。

立法會選舉票站開放時間為上午8時30分至晚上10時30分。



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記者：黃悅晴