【懷孕禁忌】港媽陀孖胎細仔夭折　怪奶奶擅做喪禮花牌犯禁：唔想再見到佢

▲ 一名港媽不滿奶奶在她懷孕期間，擅用她的名義立花牌。

懷孕期間有不少「禁忌」，一般認為孕婦不宜參加喪禮，以免「喜喪相沖」。一名港媽早前在網上討論區「親子王國」發文，指今年年初懷上孖胎，一直狀態穩定；細仔卻突因心臟問題，需要早產開刀而夭折。後來她發現奶奶在她懷孕期間，擅自以她的名義在長輩喪禮上立花牌，懷疑因此犯禁忌，亦有感不受尊重，稱「唔想再見到奶奶」。

細仔不幸夭折

港媽在文中指出，她與奶奶的關係一向不錯，甚至覺得同住也沒太大問題。年初她懷上孖仔，一直狀態穩定。年中奶奶的父親離世，為免「喜喪相沖」，她向奶奶表示不參與喪禮及不立花牌，待兒子出世後才前往拜祭；丈夫則堅持參與喪禮。奶奶當時答應，並指「小心啲都好」。

豈料在喪禮過後3星期，港媽再去產檢，發現小兒子出現嚴重心臟畸形，詢問丈夫之後發現，奶奶擅自以她的名義立花牌，「當刻我都唔知講咩好」。懷孕30周時，細仔出現肺積水需要緊急開刀做手術，最終出生8天後離世。港媽認為BB不幸夭折，或與奶奶犯禁忌有關，向對方表示「一眼都唔想見到你」，並希望日後大家能互相尊重。

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港媽：唔想再見到奶奶

奶奶閱讀訊息後感生氣，指新抱目無尊長、大逆不道，翌日更上門責罵她。奶奶稱花牌由殯儀公司處理，與她無關，樓主卻認為「你唔叫人做，人哋又點會做？」事發至今3個月，港媽仍感不滿：

到呢一刻我都唔想再見到奶奶，因為好記得佢講過一句，話生仔佢都生過有咩咁大不了？又話唔相信所謂花牌相沖，但對自己相沖嘅事又信……

帖文引來網民回應，有人認為奶奶不着緊新抱及孫仔，「真正緊張個孫嘅根本唔會咁做」、「只可以講你奶奶無在乎過你」。有人則認為港媽太迷信，「去到咁迷信，你老公絕對唔應該出席喇！因你老公係BB嘅爸爸喎，點解只係怪你奶奶唔怪老公呢？」、「成件事太迷信！又真係如果夾硬要話相沖，的確係BB爸爸出席大影響過做花牌啦！所以結論係，根本唔關事！」。

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責任編輯：王明芳