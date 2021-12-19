【免費乘車日】港鐵站一度實施客流管理措施　現全部出入口回復正常

▲ 銅鑼灣往記利佐治街E出入口現時只供乘客出站。（林宇翔攝）

今日（19日）為立法會換屆選舉，港鐵、專營巴士營辦商及電車公司今日提供免費乘車優惠（即看：【下一頁】）。今早有不少人到車站乘搭港鐵，港鐵表示，部分車站在人多時或會實施客流管理措施，包括部分出入口只供乘客出站或入站。乘客可使用 MTR Mobile查閱替代路綫及車站相關資訊。

【17:46】

銅鑼灣站連接崇光百貨地庫及鄰近街道的出入口D1、D2、D3、D4，亦已回復正常運作，乘客可從該等出入口出入站。

【17:38】

深水埗站近北河街、福華街的出入口B2，現已回復正常運作，乘客可在出入口B2出入站。

銅鑼灣站往記利佐治街的出入口E現已恢復正常運作，乘客可在出入口E出入站；連接崇光百貨地庫及鄰近街道的出入口D1、D2、D3、D4，仍然維持只供乘客入站

【17:10】

銅鑼灣站現正實施客流管理措施，除只供乘客出站的出入口E，連接崇光百貨地庫及鄰近街道的出入口D1、D2、D3、D4，現時只供乘客入站。

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【14:30】

深水埗站現正實施客流管理措施，近北河街、福華街的出入口B2，現時只供乘客出站。

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另外，一向多市民轉車的港鐵金鐘站人山人海，點擊下圖即看：

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【11:45】

銅鑼灣站現正實施客流管理措施，往記利佐治街E出入口現時只供乘客出站。

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港鐵表示，乘客今天可免費乘搭港鐵（機場快綫除外）輕鐵及港鐵巴士，毋須拍卡或付車費；另已在港鐵站閘機已貼有標示，指示乘客出入閘方向，各車站亦有職員協助乘客。除車站職員外，港鐵今日還額外增派了約600名人員協助乘客。

港鐵預計今天個別時段的乘客量或會較平日多，屆時將加強列車服務，有需要時亦會安排特別班次以配合乘客需求，並提醒乘客今日的候車時間仍有可能較長，呼籲乘客提早出門，為行程預留充裕時間。

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責任編輯：郭詩詩、黃悅晴