【人口老化】家居照顧服務人手短缺　羅致光：居家安老應是安老服務主體

▲ 羅致光今日（19）發表網誌表示，雖然政府增加了資助，而機構亦提高了薪酬，人手短缺依然嚴重，空缺仍然高企。（資料圖片）

隨著人口老化，安老服務需求一直有增無減。勞工及福利局局長羅致光今日（19）發表網誌表示，由於服務需求在幾年內大幅度增加，日間護理服務短缺人手，雖然政府增加了資助，而機構亦提高了薪酬，人手短缺依然嚴重，空缺仍然高企，並重申稱「居家安老」應是安老服務的主體，亦是日後每次檢視安老服務政策及規劃時都會重新強調的重點。

羅致光在網誌指，為居住在社區體弱長者提供的資助社區照顧服務有兩類，包括是到長者家中提供的家居照顧服務，及讓長者到設在社區的「日間護理中心」或是附設於安老院的「日間護理單位」接受日間的護理服務。「日間護理中心」由一般的每中心40個名額，增加至60個名額；現時的獨立「日間護理中心」約有三分之一的名額是60個或以上，最大的一間有123個名額。

他又表示，由於日間護理服務短缺，需求仍急速增加，因此輪候時間於2018年底升至12個月。由於在短期內難以即時興建日間護理中心，透過「長者日間護理單位買位計劃」在這些符合資格的安老院設立「日間護理單位」，最近幾個月平均輪候時間已稍為紓緩，截至2021年11月底，更縮短至8個月。雖然政府增加了資助，而機構亦提高了薪酬，人手短缺依然嚴重，空缺仍然高企。以家務助理員為例，過往幾年的空缺率仍然維持在18%至21%之間。

他又稱，家居照顧服務的設計及政策曾作出多次大幅度的改變，「綜合家居照顧服務」及「改善家居及社區照顧服務」都為體弱長者提供家居照顧服務，現時將名額由8365個增加至13365個，增加達60%。輪候時間由2018年的高峰期18個月，大幅減低至最近的平均5個月。雖然仍與「零輪候」時間有一段距離，但亦應是近8年以來，體弱長者輪候家居服務時間最短的了。

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責任編輯：余思嵐