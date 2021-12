美國年度亞裔盛宴《尚氣》連奪3奬　陳法拉身穿高貴晚裝豔壓全場

▲ 黃凱旋與陳法拉

亞裔美國人的年度盛宴「Unforgettaable Gala」在上周六於美國洛杉磯舉行,出席的都是在文化或媒體領域具知名度的亞洲人。

當晚出席人士包括金球影后吳珊卓、 Netflix《星際牛仔》(Cowboy Bebop)主角周約翰,以及《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的導演Destin Daniel Cretton、男主角劉思慕、黃凱旋(Benedict Wong)及陳法拉等。

當中身穿Giorgio Armani晚裝的法拉顯得大方高貴,身型比前keep更苗條,豔壓全場。

MARVEL電影《尚氣》自9月上映至今相隔3個多月後,戲中一班演員在是次活動再重聚。此外,《尚氣》更在當晚連奪3奬包括:「2021最佳影片」、「Vanguard」。

劉思慕從陳法拉和Benedict Wong手上接過「Breakout in Film」奬項,感興奮之餘更份外有親切感,埸面溫馨愉快。