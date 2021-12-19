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美國年度亞裔盛宴《尚氣》連奪3奬　陳法拉身穿高貴晚裝豔壓全場

娛樂 12:21 2021/12/19

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黃凱旋與陳法拉

亞裔美國人的年度盛宴「Unforgettaable Gala」在上周六於美國洛杉磯舉行，出席的都是在文化或媒體領域具知名度的亞洲人。

當晚出席人士包括金球影后吳珊卓、 Netflix《星際牛仔》（Cowboy Bebop）主角周約翰，以及《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的導演Destin Daniel Cretton、男主角劉思慕、黃凱旋（Benedict Wong）及陳法拉等。

當中身穿Giorgio Armani晚裝的法拉顯得大方高貴，身型比前keep更苗條，豔壓全場。

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MARVEL電影《尚氣》自9月上映至今相隔3個多月後，戲中一班演員在是次活動再重聚。此外，《尚氣》更在當晚連奪3奬包括：「2021最佳影片」、「Vanguard」。

劉思慕從陳法拉和Benedict Wong手上接過「Breakout in Film」奬項，感興奮之餘更份外有親切感，埸面溫馨愉快。

撰文 : TOPick柴犬出動

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