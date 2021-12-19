【港康碼】約59.1萬人已申請港康碼　當局下周將派外展隊到港鐵站助市民下載

▲ 薛永恒表示，截至今早8時，約59.1萬人申請港康碼。（資料圖片）

「港康碼」本月10日開始開放實名登記，市民要提供居住地址及出行紀錄。創新及科技局局長薛永恒今早（19日）表示，截至今早8時，約59.1萬人申請港康碼，系統運作暢順，他又說，政府下周將派外展隊到港鐵站，為對下載有困難的市民提供協助。

創新及科技局局長薛永恒今早（19日）出席電台節目，他表示，港府已做好準備，全力以赴做好通關前期配套。薛永恒又指出，截至早上，逾34萬人已啟動港康碼帳戶，對於市民要上載最少21日的「安心出行」紀錄，強調只要過境人士不屬高風險，就不會將紀錄轉交。他又說，下周於港鐵站會有外展隊，為最可能對下載「港康碼」有困難的香港市民提供協助，希望令「港康碼」落地能夠更加順暢。

薛永恒又提到，內地專家上月來港視察後，確認本港具備通關條件，但具體時間仍有待中央決定。

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記者：黃悅晴