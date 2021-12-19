【Omicron變種】許樹昌指居家檢疫存在隱憂　倡當局派員上門收取樣本

▲ 政府專家顧問許樹昌。（資料圖片）

新冠變種病毒Omicron快速蔓延，本港至今共有14宗確診個案，當中更有患者曾進入社區。政府專家顧問許樹昌表示，由於病毒有潛伏期，未來14天為關鍵，以確保緊密接觸者以及社區曾接觸的人士中沒有出現新個案；另認為豁免機組人員居家檢疫的做法存在隱憂，認為港府需設法填補漏洞，包括考慮派員上門收取樣本。

首宗流入社區的Omicron個案，涉及一名36歲本地貨機機組人員，他居於油麻地祥興大廈。政府專家顧問許樹昌在電視節目《講清講楚》中表示，雖然男患者所居住的地方，在大廈圍封強檢中沒有找到確診個案，惟因病毒有潛伏期，未來14天是關鍵，才可得知會否引起爆發。

他又說，港人的衞生意識較強，暫時未見到有爆發跡象，現階段毋須改變圍封強檢、追蹤等策略，但坦言機組人員家居檢疫有隱憂，認為當局或需要考慮機組人員檢疫的方法，包括派員為機組人員上門取樣本，否則難保再有類似個案：

雖然（機組人員）多數在家，但他們都要外出檢測，首三天每天可出外兩小時，肚餓始終都要買食物，始終跟社區有點接觸。會否趁現時機組人員在家檢疫人數不多，衞生署能否考慮上門取樣本？

本港已今有14宗確診個案，許樹昌在分析首11宗確診個案的患者，大部分無病徵，少數有喉嚨痛，部分人就算入院時病毒量高，數天後就下降甚至檢測到陰性可以出院。不過，他提到由於大部分患者均已接種兩劑新冠疫苗，故留醫時毋須用抗病毒藥，亦無肺炎等。

港府早前將部分有Omicron個案的地區納入A組，即只有接種疫苗的香港居民可以入境，部分疫情嚴重的，抵港首7天要先入住竹篙灣檢疫中心，惟不包括已累積過萬宗Omicron個案的英國。許樹昌坦言，若當局將英國納入有關組別，竹篙灣檢疫中心會爆滿，建議港府要物色指定酒店專門接收Omicron地區抵港者：

我相信政府開始要找一些指定酒店、可能一至兩間，專門接收Omicron。你要接收Omicron，走廊位置一定要盡量保持空氣流通，如果做不到，至少加設高效能空氣過濾器。

他又指，根據本港的疫苗接種情況，很多長者或高危人士連一針都沒有接種疫苗，認為要應對Omicron的爆發，接種兩劑，甚至三劑疫苗是必須，並建議最快元旦過後，將「疫苗氣泡」擴展至所有食肆等，即須打針才可進入。



他又認為新冠變種病毒Omicron出現，令新冠疫苗功效打折扣，有需要討論將接種第三針的時間縮短，至於要縮短幾多，有待科學委員會開會，再視乎數據後再決定。

近日廣洲越秀區及本港均有帶Omicron的患者曾進入社區，被問到會否因而影響兩地免檢疫通關，許樹昌就認為最好要先觀察14天，若兩地均沒有出現爆發便可以通關。

另外，因應有帶變異病毒株Omicron的確診機組人員進入社區，食物及衞生局局長陳肇始表示，就有關個案，運房局和航空公司已調查整體情況，務求不再有類似個案發生，強調只要出現有關有確診個案，當局會立即封區檢測，患者曾到訪的地方也會強制檢測。



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記者：郭詩詩