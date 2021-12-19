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【特別天氣提示】颱風「雷伊」料明日進入本港800公里　天文台：明日日間或考慮是否需掛波

社會 12:54 2021/12/19

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視乎雷伊的強度及路徑變化，天文台會在明日日間考慮是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

天文台今日（19日）表示，颱風「雷伊」預料明日進入本港800公里範圍內，逐漸靠近廣東沿岸，會在明日日間考慮是否需要發出熱帶氣旋警告信號。在正午12時，超強颱風雷伊集結在西沙之西南偏南約370公里，預料向北移動，時速約18公里，進入南海中部並逐漸減弱。

天文台稱，位於南海的熱帶氣旋雷伊今日會與本港維持超過800公里的距離，按照現時預測路徑，雷伊今日會採取偏北方向移動，橫過南海中部並逐漸減弱，在明日進入本港800公里範圍內，逐漸靠近廣東沿岸，視乎雷伊的強度及路徑變化，會在明日日間考慮是否需要發出熱帶氣旋警告信號。預料雷伊的相關雨帶會在未來兩三日為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣。

【天氣預測】天文台料颱風雷伊冬至進入本港400公里　本周有雨風勢大

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責任編輯：余思嵐

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