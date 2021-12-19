  • 19°C
香港時間 : 20211219日 (週日) 13:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】選委會界別選委到會展選出40議席　唐英年指不應盲目追求投票率高低

社會 13:02 2021/12/19

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

唐英年到會展投票。（蘇文軒攝）

今屆立法會選舉新增40席選委會界別，由1,448名選委在灣仔會展投票選出。部分候選人在會展外、入境事務大樓外的行人天橋拉票。

全國政協常委唐英年表示，今次投票過程順利流暢，認為是有意義的選舉，能選出對香港有𠄘擔、有能力的議員，而本港3個機關需要一致努力參與建設香港，故不應盲目追求投票率高低，應該集中於選出能夠為市民服務的議員。

全國僑聯副主席盧文端今早到場投票，他表示，今屆選舉低投票率屬正常，估計最終投票率約30%，與回歸前兩屆立法局選舉的投票率相若。但他指，投票率高低與新選舉制度無必然關係，因反中亂港人士已不能入閘，減少社會兩極對抗的氣氛，「愛國者」可能認為任何人當選都一樣，自然不會踴躍投票。

他續指，投票率高亦非好事，舉例指上屆立法會選舉選出一個「拉布」和癱瘓特區政府的立法會，故他認為最重要是選出為香港出謀獻策，解決社會深層次矛盾及民生問題的議員。

有份投票的港區全國人大代表葉國謙表示，整個投票過程順暢，毋須排隊，被問到有何投票策略，他指昨日已做好「功課」，按候選人的政策理念投票予心儀的選委會界別40名候選人。

佔40席的選委會界別議席今屆有51人競爭，將由1,448名選委以全票制選出。


一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【立法會選舉】李家超冀新立法會監察政府同時亦有良性互動　排斥甘心做外國代理人議員
今日 10:34
【立法會選舉】李家超冀新立法會監察政府同時亦有良性互動　排斥甘心做外國代理人議員
【立法會選舉】梁振英：香港是一個地區　民主及投票制度不能與新加坡及英國相比
今日 11:21
【立法會選舉】梁振英：香港是一個地區　民主及投票制度不能與新加坡及英國相比
【立法會選舉】截至上周四接29宗涉選舉投訴　廉政專員白韞六：冀今日選舉順利公平廉潔
今日 11:39
【立法會選舉】截至上周四接29宗涉選舉投訴　廉政專員白韞六：冀今日選舉順利公平廉潔
【立法會選舉】截至上午11時半逾41.8萬人已投票　投票率9.35%【不斷更新】
今日 12:19
【立法會選舉】截至上午11時半逾41.8萬人已投票　投票率9.35%【不斷更新】
【立法會選舉】港島東3候選人告急　吳秋北指未有把握取一席
今日 11:46
【立法會選舉】港島東3候選人告急　吳秋北指未有把握取一席

你可能感興趣

【立法會選舉】李家超冀新立法會監察政府同時亦有良性互動　排斥甘心做外國代理人議員
今日 10:34
【立法會選舉】李家超冀新立法會監察政府同時亦有良性互動　排斥甘心做外國代理人議員
【立法會選舉】梁振英：香港是一個地區　民主及投票制度不能與新加坡及英國相比
今日 11:21
【立法會選舉】梁振英：香港是一個地區　民主及投票制度不能與新加坡及英國相比
【立法會選舉】截至上周四接29宗涉選舉投訴　廉政專員白韞六：冀今日選舉順利公平廉潔
今日 11:39
【立法會選舉】截至上周四接29宗涉選舉投訴　廉政專員白韞六：冀今日選舉順利公平廉潔
選舉 葉國謙 唐英年 灣仔 香港 立法會 立法會選舉

最高瀏覽

【王力宏離婚】李靚蕾爆王力宏知法犯法見已婚炮友　徐若瑄發聲明否認：要求撤回發言
11:58 2021/12/18
【王力宏離婚】李靚蕾爆王力宏知法犯法見已婚炮友　徐若瑄發聲明否認：要求撤回發言
【王力宏離婚】王力宏疑召妓對話曝光　 爆料者揭電話內容爆約開房細節
18:17 2021/12/18
【王力宏離婚】王力宏疑召妓對話曝光　 爆料者揭電話內容爆約開房細節
【王力宏離婚】BY2 Yumi報警博甩王力宏「炮友」污名　李靚蕾高調反擊：我提供證據
15:24 2021/12/18
【王力宏離婚】BY2 Yumi報警博甩王力宏「炮友」污名　李靚蕾高調反擊：我提供證據