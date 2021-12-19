【立法會選舉】選委會界別選委到會展選出40議席　唐英年指不應盲目追求投票率高低

▲ 唐英年到會展投票。（蘇文軒攝）

今屆立法會選舉新增40席選委會界別，由1,448名選委在灣仔會展投票選出。部分候選人在會展外、入境事務大樓外的行人天橋拉票。

全國政協常委唐英年表示，今次投票過程順利流暢，認為是有意義的選舉，能選出對香港有𠄘擔、有能力的議員，而本港3個機關需要一致努力參與建設香港，故不應盲目追求投票率高低，應該集中於選出能夠為市民服務的議員。

全國僑聯副主席盧文端今早到場投票，他表示，今屆選舉低投票率屬正常，估計最終投票率約30%，與回歸前兩屆立法局選舉的投票率相若。但他指，投票率高低與新選舉制度無必然關係，因反中亂港人士已不能入閘，減少社會兩極對抗的氣氛，「愛國者」可能認為任何人當選都一樣，自然不會踴躍投票。

他續指，投票率高亦非好事，舉例指上屆立法會選舉選出一個「拉布」和癱瘓特區政府的立法會，故他認為最重要是選出為香港出謀獻策，解決社會深層次矛盾及民生問題的議員。

有份投票的港區全國人大代表葉國謙表示，整個投票過程順暢，毋須排隊，被問到有何投票策略，他指昨日已做好「功課」，按候選人的政策理念投票予心儀的選委會界別40名候選人。

佔40席的選委會界別議席今屆有51人競爭，將由1,448名選委以全票制選出。



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記者：蘇文軒