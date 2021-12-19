【女神收割機】羅天宇緋聞纏身感無奈　事業為重不急於拍拖

▲ 羅天宇親自解釋成為「女神收割機」原因。

現年34歲的羅天宇入行13年，他於剛播畢的TVB台慶劇《十月初五的月光》飾演舊版馬浚偉角色司徒禮信，角色設定老實又討好，而現實中的羅天宇桃花甚旺，過往的女友或緋聞女友均屬公認的女神。

早前羅天宇接受商台節目訪問，對於獲封「女神收割機」，他解釋只因圈子窄，結識的大多是圈內人，當中他說道：「所以我跟求其一個都屬女神，這是我控制不了。」他這樣說似乎令不少男士既羨慕又妒忌。

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▲ 羅天宇有份演出劇集《十月初五的月光》。（取自instagram）

羅天宇緋聞不斷

於今日（12月19日）播出的商台節目《1圈圈 星光背後》裡，主持人梁泰來邀得羅天宇任嘉賓，當中天宇於節目裡剖白其愛情經歷。

羅天宇入行以來緋聞不斷，幾乎跟他合作過的女演員都傳過緋聞，節目中，羅天宇重申只跟三個圈中人交往過，當中戴祖儀、陳瀅、以及最新的何依婷等均屬「流料」。

▲ 羅天宇早前接受商台節目訪問。

被封「女神收割機」

除初戀女友林芊妤外，羅天宇跟苟芸慧曾共譜兩年的姊弟戀，此外跟「靚湯」湯洛雯曾拍拖4年。

說到如何看待被傳媒或網民封為「女神收割機」，他回應說：「首先做得這行，個個外表都OK，很多女仔都是女神，加上我很少認識圈外朋友，圈子大多是圈內人，所以我跟求其一個都屬女神，這是我控制不了。」

▲ 羅天宇08年參加港男而入行。（取自instagram）

自我反省變成熟

至於三段戀情是怎樣終結，羅天宇解釋大多因拗撬磨擦而起，他說：「多數會大家坐下來談談是否不適合分開一下，看看將來怎樣，不會突然間你飛我或我飛你。」

提及舊愛如苟芸慧、湯洛雯也找到令人羨慕的另一半，羅天宇大方表示也希望對方得到幸福，惟某時候也會自我反省：「亦會好忟自己為何沒這能力，當初為何不畀心機些。分開都會因為自己成就未夠好、未夠成熟等這些因素，所以現在希望自己各方面都能夠成熟些。」

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孝順仔為媽媽入行

另外，羅天宇亦剖白入行以來的心路歷程。

在2008年憑參加港男奪少年組冠軍入行的他坦言，當年選港男是為完成母親的心願，事關他沒自信及內向，從沒幻想過自己入行：「當年媽咪參加過藝員訓練，讀了半年嫁人便放棄這夢想，選港男是媽咪直接幫我交表，基本上也沒問過我。」

事業經歷高低起伏

羅天宇更說選港男要著泳褲上台令他極尷尬，只因患漏斗胸的他對身材欠自信，他說：「小時候我在人前除衫已被人取笑，從此就有心理陰影，是透不到氣想返媽咪身邊的感覺。其實到上台那刻都驚，唯有之前做GYM盡量做回肌肉，但其實當年站在那些大隻參賽者身旁，我是很自卑。」

入行13年經歷不少起跌慢慢成為上位小生，去年更憑《香港愛情故事》首度候選視帝五強，羅天宇坦言在TVB首3至4年，月薪只有數千，慶幸媽咪經營生意，故他沒有家庭負擔才能捱過。

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不過羅天宇直言母親滿不滿意他這13年來的發展，羅天宇說：「她這一刻叫作滿意一點，其實經濟上，她希望我再好些。因為她年紀漸大仍要工作，她曾講過一句話，『阿仔！你快啲紅啦！要不然你紅了我也沒命享！』。」

羅天宇謂聽到這句話勁心噏，他續說：「所以現在我其中一個奮鬥目標就是要照顧她，我好希望能跟她說：『媽咪你不用做！讓我照顧你！』如果能夠講到這句話，真的不得了！起碼買到一個地方一起住，不用她交租。」

▲ 羅天宇跟媽媽感情要好。（取自instagram）

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以事業為重

已單身一段日子的羅天宇寄情工作，不急於找尋新對象：「單身已2年至3年了，幸好一直有工作，那就將重心回到工作上。既然現在我有清晰的目標，就是能夠照顧到媽媽，那現在做任何事都朝著這方向。」

而羅媽媽那句說話，對天宇影響甚大：「就是媽咪那句話令我很心噏，她還不是只說了一次，每次我只能說：『媽咪不要再講，我會畀心機！』從前我是推一步行一步的人，現在會迫自己主動做多啲。」