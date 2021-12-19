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【立法會選舉】5個票站開放時間延長　選管會今早接獲69宗選舉投訢

社會 13:18 2021/12/19

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馮驊指，選管會今早接獲69宗投訴。（資料圖片）

立法會換屆選舉今日（19日）舉行，票站開放時間為早上8時30分至晚上10時30分。選管會主席馮驊表示，有5個票站因開放時間延誤等問題，票站開放時間將相對延長。另外，選管會今早接獲69宗投訴，當中26宗與選舉廣告有關。

馮驊今早到投票站巡視，他說票站運作暢順，整體秩序良好，但有4個投票站延遲開放，包括長沙灣體育館、 嗇色園主辦可德幼稚園、青山天主教小學及香港教育大學賽馬會小學，延誤時間不超過10分鐘，有關票站的開放時間會相應延長。馮驊說，延誤的原因是有關票站需較多時間準備，相信是測試電子選民登記冊所需時間較長。

西環保良局天德長者援手網絡中心票站因網絡連線問題，一度未能連接至電子選民登記冊，投票因而中斷22分鐘，票站開放時間會相應延長。馮驊說，事件不涉及系統出現問題，只屬個別事件。

另外，馮驊說，截至上午10時半，選管會共接獲69宗投訴，其中26宗涉及選舉廣告、12宗有關投票安排，涉票站職員及競選活動的投訴各有10宗。

對於今早選管會查閱票站輪候情況的網站未能正常使用，馮驊解釋涉及網站容量問題，建議市民可於投票站外留意告示牌。

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記者：黃悅晴

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