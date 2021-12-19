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【新冠肺炎】今增8宗輸入確診個案　其中7宗涉變異病毒株感染

社會 15:59 2021/12/19

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（19日）公布，新增8宗輸入確診個案，其中7宗涉及變異病毒株的感染，至今本港個案累計12527宗（包括12 526宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，當中7宗涉及變異病毒株的感染，其餘1宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及5男3女，年齡介乎20至62歲。7人由A組指明地區（高風險）抵港，1人在抵港當日為B組指明地區（中風險）的地區抵港。3人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，4人於指定檢疫酒店檢疫期間確診，其餘1人在青衣華逸酒店檢疫期間確診。

個案詳情如下：

  • 第12525宗：59歲男，帶有L452R變種病毒株，有病徵，本月17日從法國經芬蘭乘搭航班AY101抵港，4月20日及5月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗
     
  • 第12526宗：46歲男，機組人員，帶有N501Y變種病毒株，無病徵，本月17日從意大利經航班CP134抵港，6月22日及7月27日在意大利接種兩劑復必泰疫苗
     
  • 第12527宗：26歲女，帶有N501Y變種病毒株，無病徵，本月17日從英國經航班VS206抵港，6月28日及7月21日在香港接種兩劑復必泰疫苗
     
  • 第12528宗：62歲女，有病徵，本月15日從瑞士經芬蘭乘搭航班AY101抵港，5月29日及6月26日在香港接種兩劑科興疫苗
     
  • 第12529宗：22歲男，帶有N501Y變種病毒株，有病徵，本月15日從西班牙經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，5月8日及5月29日在香港接種兩劑復必泰疫苗
     
  • 第12530宗：20歲女，帶有N501Y變種病毒株，有病徵，本月13日從英國經航班CX252抵港，3月22日及4月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗
     
  • 第12531宗：42歲男，外籍家庭傭工，帶有N501Y變種病毒株，無病徵，本月13日從印度經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，7月25日及9月16日在印度接種兩劑Covishield疫苗
     
  • 第12532宗：31歲男，帶有N501Y變種病毒株，有病徵，本月15日從肯尼亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，3月4日、3月25日及11月23日在中國內地接種三劑國藥疫苗。

衞生防護中心昨日（18日）公布，前日公布的3宗輸入個案，確認均帶有變異病毒株Omicron。詳情即看：【下一頁

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記者：余思嵐

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