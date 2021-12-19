【絕世美魔女】44歲單親媽與21歲女似雙胞胎　細數9個擇偶條件分享凍齡秘訣

▲ 美國加州一名44歲單親媽媽外表極年輕，與21歲女兒走在一起，看起來似足雙胞胎姊妹。

美國加州一名44歲單親媽媽外表極年輕，與21歲女兒走在一起，看起來似足雙胞胎姊妹，令她在網絡爆紅，身邊不乏「小鮮肉」追求者。她表示自己會跟女兒一起與異性約會，同時公開擇偶條件及凍齡秘訣，引發關注。

44歲的Joleen Diaz是一名小學教師，10多年前離婚後，一直過著自律的生活，現時育有21歲的女兒Meilani Parks。本身是一名KOL的Joleen Diaz不時會在Instagram分享健身成果，外貌極度年輕的她擁有近60萬IG追隨者。而她上載和女兒合照時，有人會分不清誰是媽媽，甚至有網民留言，她看起來比女兒更年輕：

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Joleen Diaz因為美貌引發廣泛，甚至吸引媒體報導。而她亦承認自己深受比她小很多歲的年輕男士喜歡，她也經常與女兒一起參加4人約會，女兒常會向她詢問戀愛問題，但她「不打算跟和女兒年齡差不多的人交往」。

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她公開自己的擇偶條件，要求另一半積極、有上進心、有自信、思想正面、容易溝通、喜歡小狗、好動、喜愛戶外活動，無論在情緒及財政上都能平等付出。

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因為極夢幻的外貌，Joleen Diaz經常在網上被人檢舉是假帳號，令她的帳號曾被刪除過幾次。對於凍齡的秘訣，她曾表示由12歲起已開始注重保養，尤其是在防曬方面，除了基本護膚外，她亦堅持均衡健康飲食、勤於做運動，時刻保持平和心態及保持充足休息。

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責任編輯：羅嘉欣