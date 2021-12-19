【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死

▲ 楊鎖從小被父母溺愛，在雙親離世後活活餓死。

父母溺愛小朋友不利其成長，近日「中國第一懶人」楊鎖的故事，在內地社交媒體再度掀起討論。楊鎖父母老來得子，故十分疼愛他，從未要求他做家務，甚至兒子8歲時，仍用擔挑抬他出門，不用他走路。多年來經歷飯來張口、衣來伸手的生活，楊鎖從未學會謀生技能，結果在雙親離世後活活餓死。

老來得子百般遷就

綜合內媒報導，楊鎖來自河南，在1986年出生，父母老來得子，對他寵愛有加。為了把兒子留在身邊，更以「鎖」為他命名。楊鎖一直過着飯來張口、衣來伸手的生活，8歲時仍不太會走路，因每逢出門，父母都用擔挑抬他。在父母溺愛下，楊鎖成為「小霸王」，在學校沒做功課被罵時，反過來投訴老師，父母翌日立即到學校交涉，以致沒有人敢管他。

楊鎖13歲時，父親因肝病去世；母親積勞成疾，在5年後病逝。由於從小到大都被父母照顧，楊鎖缺乏自理能力及謀生能力，把家中值錢的東西變賣，把錢花光後，便向鄰居乞討。堂哥曾介紹他到工地工作，但楊鎖嫌熱及辛苦，回家繼續「躺平」，不願工作。他在家中連廁所也懶得去，在旁邊挖個洞，完事後用土埋一埋便算。

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饑寒交迫中去世

在2009年12月，堂哥楊得玉擔心楊鎖的狀況，帶飯盒及被子探望他；一進家門便發現他在饑寒交迫中去世，終年23歲。堂哥接受內媒訪問時表示，楊鎖在8個堂兄弟中最英俊及最聰明，同時也是最懶的一個。他指楊鎖並非從小便這麼懶，小時候見他欲幫忙做家事，卻被父母阻止，慢慢養成不願做事的習慣：

他走到今天這一步，全是父母害的！

楊鎖的事件及後被翻拍成電影《罪愛》，製片人明言盼藉着作品給父母一個警示，希望大家不要過分溺愛孩子。

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責任編輯：王明芳