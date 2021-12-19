【立法會選舉】黃俊瑯抱審慎樂觀態度拒告急　狄志遠：投票率4成以上較有利

▲ 新界西北地區直選的候選人新思維黃俊瑯聯同該黨參選社福界的候選人狄志遠擺設街站拉票。（洪芷晴攝）

今日（19日）是立法會選舉投票日，新界西北地區直選的候選人新思維黃俊瑯聯同該黨參選社福界的候選人狄志遠在區內擺設街站拉票。 對於不少候選人相繼表示告急，二人指仍抱有審慎樂觀態度，若今日投票率可多於4成，有機會可勝出。

據政府公布的每小時投票率顯示，上午由8時30分起至中午12時30分，累積投票率有12.08%，相較上一場大型選舉，即2019年區議會選舉同一時間達30.98%，少約6成。

黃俊瑯表示，自己未敢預測今日全日投票率，惟十分有信心若投票率高，自己有機會勝出。他認為，投票開始首3小時屬於建制派的鐵票，但期望由下午開始支持民主派的市民願意出來投票，「我們的策略是只差你一票」，相信若大部分市民願意投票，民主派有機會勝出。他強調，自己的兩名對手是建制派議員，市民應「珍惜自己一票，令選舉仍可五光十色，唔好俾建制派襲斷」。他續稱，若能成功當選，重啟政改是自己首要工作。

被問到今日免費乘車日多區人潮擁擁，部分地區交通混亂，黃俊瑯表示，本身免費乘車與投票無直接關係，希望市民「無論想去邊之前都先投票再去玩」。

狄志遠同樣表示，今屆選舉氣氛的確較淡薄，但相信支持民主的市民「好有智慧，會珍惜自己手中一票」。他稱，如果今日投票率只有約3成，非建制選情較「抆水」，認為需達4成或以上會對民主派較有利。「現在仲有好多個鐘，若持續低投票率對建制人好有利」，他指，自己會密切留意黃昏至晚上的投票率，期望市民踴躍投票，強調市民勿讓建制派襲斷議會，「如果放棄唔投票就好慘，無人會再監察政府」。

新界西北是新選區，包括屯門區及元朗區東南部，有逾46萬8千名選民。同區候選人尚有實政圓桌田北辰、民建聯周浩鼎；社福界候選人尚有民建聯朱麗玲及葉湛溪。

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記者：洪芷晴