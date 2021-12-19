【異搜店】陳曉華演環保少女與垃圾為伴　麥秋成處男作孖李君妍上演大膽親熱戲

▲ 陳曉華於劇裡飾演一名愛環保的少女。

由陳曉華（Hera）、何廣沛、吳業坤擔正演出的《異搜店》將接棒《十月初五的月光》於下周一首播。以專賣舊物二手店為故事背景的《異搜店》，以靈異奇幻風格將四個單元故事包裝成一個個的感人故事，劇中主演陳曉華與何廣沛亦對劇組專心炮製的廠景及高潮迭起的劇本愛不釋手。

劇中飾演環保少女祖儀的Hera，經常與垃圾為伍，除了見到街上被甩丟棄的膠樽會如獲至寶，對臭味熏天的雞籠亦愛不釋手，不但有唔少「對手戲」，更會落足力清洗！

▲ 陳曉華嘅角色係一名環保少女，經常同垃圾為伍。

祖儀熱衷環保、心地善良之餘，性格亦十分樂天，故不時出現可愛、活潑表情，與男友Andy（吳業坤飾）拍拖時，又會展現嬌俏及撒嬌樣，相當GFable！

至於廣沛飾演的德信，則是劇中唯一擁特異功能的角色，只要一觸碰二手物件，便會有異常反應兼且腦海會浮現零碎的畫面及片段，廣沛謂：「那些物件會讓我感應到它們過去有些甚麼故事，然後引領我去搵出一些背後的真相跟秘密。今次每個單元都好特別，它們的篇幅較一般單元故事長，發展複雜之餘又不時出現反高潮，我自己就好推薦。」

▲ 秋成在劇中將與李君妍有親熱戲。

劇中另一值得留意角色，絕對是首度演戲的麥秋成，雖然是處男作，但秋成已能完全放下「形象」包袱，飾演貪心、計較兼心機重的馮祖輝，不但對妹妹祖儀相當差勁，又恃著母親彩霞（黎燕珊飾）偏心，經常橫行霸道。

▲ 秋成話場戲都幾大膽。

縱然並非大奸大惡，但卻頗乞人憎，但難得秋成卻笑指角色很好玩，並透露與李君妍將有親熱戲：「劇情說我跟她被人落咗藥，會有親熱鏡頭，都幾大膽。」