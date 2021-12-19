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【保育活化】灣仔茂蘿街7號許願樹首應用互動藝術科技　開放首天錄逾3000人次

社會 15:53 2021/12/19

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市建局茂蘿街7號《光影樹下願望成真》許願樹成為市民新打卡點。（ 陳靜儀攝）

由市區重建局負責管理的保育項目「灣仔茂蘿街7號」，經重新定位營運後開展首場社區活動，設立首棵高達4.5米的互動光影「許願樹」裝置。昨（19日）首日開放已吸引逾3,000人次市民到訪。市建局行政總監韋志成今發表網誌，指上述互動裝置是本港第一次將互動藝術科技，應用在歷史建築活化項目上。

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韋志成引述負責今次互動裝置的創作團隊項目總監，指互動藝術科技透過應用多種互動科技於藝術創作中，可以豐富藝術創作的內涵，同時促進與參觀者的交流，加深體驗和感受，達致文化傳承的效果。儘管不少大型美術館和博物館均積極推廣藝術科技發展，但將相關概念應用在保育活化項目上，則屬於全新領域。為了今次裝置更出動了逾10個不同專業界別，50人的團隊，包括建築師、結構工程師、保育建築、燈光特效、燈光系統、跨媒體、程式設計師和技術人員及作曲家等參與。

他並指，項目有三方面突破，包括以多媒體手法演繹「灣仔故事、全方位欣賞唐樓群特色，以及裝置結合多項科技深化了互動體驗。

韋志成引述古物諮詢委員會主席蘇彰德意見，指出今次裝置對向公眾推廣歷史建築活化工作，起了示範作用；又認為此等創新的活化手法，可同樣適用於舊政府建築物、博物館，以至較偏遠的鄉郊歷史建築。韋志成續指，市建局正探索如何善用轄下各區重建和保育項目內的社區空間，應用藝術和科技等不同元素。

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負責編輯：袁澍

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