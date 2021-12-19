【保養古蹟】蟲蛀及滲水或威脅磚木結構歷史建築　建築署定期保養應對自然挑戰

▲ 發展局局長黃偉綸今日（19日）發表網誌，介紹建築署保育歷史建築的工作。（局長網誌）

香港存在大量歷史建築，建築署轄下的物業事務處負責保養74個政府擁有的古蹟、135幢已評級的歷史建築和多個具考古研究價值的地點。發展局局長黃偉綸今日（19日）發表網誌，介紹建築署保育歷史建築的工作。

黃偉綸引述建築署高級屋宇保養測量師（文物保育）劉令怡稱，在保養政府擁有的歷史建築方面，有多個層面的工作，包括管理建築物營運者通報的日常小型修葺；安排承建商定期檢測高風險的建築構件，例如木結構、天花、窗戶等，當發現有需要維修的時候，會即時處理；聘請樓宇顧問勘察樓宇狀況，有關結果和建議會用作日後預防性維修的參考；每4至5年進行預防性維修，令歷史建築能保持良好狀態及結構安全。

劉令怡又指，由於大多數歷史建築屬於磚木結構，如何應對雨水和自然環境對建築物的影響，是署方在維修保養上最大的挑戰。她以二級歷史建築香港仔蒲窩青少年中心為例，其前身為香港仔警署，位於香港仔海旁山坡。儘管建築署去年就建築群完成了預防性維修工程，包括為當中兩座大樓的中式木結構瓦頂進行復修、去除依附紅磚外牆而生的植物、堵塞磚縫等，如今新的植物又再生長；加上建築群與背後的斜坡接近，通道狹窄，令營運機構難以自行清理瓦頂去水溝的枯葉，以致雨季後曾出現室內滲水問題。

至於建築群的內部，劉令怡說，蒲窩室內的木地板曾被白蟻侵蝕，建築署需要先安排把腐木清除，再進行防腐工作，並放上白蟻藥餌，才把木板修復。另外，她說，在修復和維修舊建築時，如遇有具特色的裝置或配件，例如壁爐、天花等，建築署和營運機構都會以「修舊如舊」的原則保留並適當地進行復修。

蒲窩青少年中心經理黃沛霖表示，營運團隊沒有文物保育的專家，故平日要維修保養這幢歷史建築確有困難。當有颱風或下大雨時，如建築物受到嚴重的影響，團隊亦會作出通報。他期望在雙方的努力下，把這群歷史建築保持在最好的狀態。

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責任編輯：黃穎津