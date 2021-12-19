  • 19°C
香港時間 : 20211219日 (週日) 16:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】新界西南建制派候選人全線告急　非建制派劉卓裕：擔心選情

政治 16:10 2021/12/19

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

劉卓裕坦言擔心選情，但未有正面回應會否告急。（胡偉明攝）

今屆新界西南有3人角逐2席，目前投票率是全港10區最高，該區唯一非建制派候選人劉卓裕，今日中午到葵興一間酒樓拉票。對於2名建制派對手，民建聯陳恒鑌和工聯會陳穎欣，日前已大打告急牌，劉卓裕坦言擔心選情，但未有正面回應會否告急。

劉卓裕表示，根據民調，新界西南3人選情叮噹馬頭，故希望民主派能夠保住一席。他坦言，今次選舉真的很艱難，不單被2大建制派陣營夾擊，加上同路人對選舉制度失望，呼籲不去投票。

他表示：「我明白特別是已流亡的同事是會很灰心，但請你們告訴我，我們還可以做甚麼？參選，我認為是現在唯一可以做到的事情了。」

劉卓裕今日中午到葵興一間酒樓拉票。（胡偉明攝）

劉卓裕強調，自己肯定不能代表民主派，但肯定是民主派堅實「擁躉」，又提到民主黨亦批准黨員李洪波支持他，認為是肯定了他在民主發展，以及他對民主追求的理念。

早前已告急的陳穎欣，今日分別找來工聯會元老陳婉嫻、黨友麥美娟和梁子穎，以及建制派專欄作家屈穎妍等人拉票。陳穎欣強調自己選情嚴竣，又批評對手劉卓裕是「扮民主派的忽然愛國者」。

麥美娟正參選選委會界別，該界别有51人參選。梁子穎正參選勞工界，該界別其他參選人分別是工聯會郭偉强、李廣宇，以及勞聯周小松。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：胡偉明

相關文章

【立法會選舉】截至下午3時半逾83.9萬人已投票　投票率18.77%【不斷更新】
今日 16:34
【立法會選舉】截至下午3時半逾83.9萬人已投票　投票率18.77%【不斷更新】
【立法會選舉】黃俊瑯抱審慎樂觀態度拒告急　狄志遠：投票率4成以上較有利
今日 15:06
【立法會選舉】黃俊瑯抱審慎樂觀態度拒告急　狄志遠：投票率4成以上較有利
【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標
今日 10:22
【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標

你可能感興趣

【立法會選舉】截至下午3時半逾83.9萬人已投票　投票率18.77%【不斷更新】
今日 16:34
【立法會選舉】截至下午3時半逾83.9萬人已投票　投票率18.77%【不斷更新】
【立法會選舉】黃俊瑯抱審慎樂觀態度拒告急　狄志遠：投票率4成以上較有利
今日 15:06
【立法會選舉】黃俊瑯抱審慎樂觀態度拒告急　狄志遠：投票率4成以上較有利
【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標
今日 10:22
【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標
陳穎欣 民主黨 工聯會 民建聯 立法會選舉 陳恒鑌 政治

最高瀏覽

【王力宏離婚】王力宏疑召妓對話曝光　 爆料者揭電話內容爆約開房細節
18:17 2021/12/18
【王力宏離婚】王力宏疑召妓對話曝光　 爆料者揭電話內容爆約開房細節
【王力宏離婚】BY2 Yumi報警博甩王力宏「炮友」污名　李靚蕾高調反擊：我提供證據
15:24 2021/12/18
【王力宏離婚】BY2 Yumi報警博甩王力宏「炮友」污名　李靚蕾高調反擊：我提供證據
【王力宏離婚】李靚蕾爆王力宏知法犯法見已婚炮友　徐若瑄發聲明否認：要求撤回發言
11:58 2021/12/18
【王力宏離婚】李靚蕾爆王力宏知法犯法見已婚炮友　徐若瑄發聲明否認：要求撤回發言