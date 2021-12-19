【立法會選舉】新界西南建制派候選人全線告急　非建制派劉卓裕：擔心選情

▲ 劉卓裕坦言擔心選情，但未有正面回應會否告急。（胡偉明攝）

今屆新界西南有3人角逐2席，目前投票率是全港10區最高，該區唯一非建制派候選人劉卓裕，今日中午到葵興一間酒樓拉票。對於2名建制派對手，民建聯陳恒鑌和工聯會陳穎欣，日前已大打告急牌，劉卓裕坦言擔心選情，但未有正面回應會否告急。

劉卓裕表示，根據民調，新界西南3人選情叮噹馬頭，故希望民主派能夠保住一席。他坦言，今次選舉真的很艱難，不單被2大建制派陣營夾擊，加上同路人對選舉制度失望，呼籲不去投票。

他表示：「我明白特別是已流亡的同事是會很灰心，但請你們告訴我，我們還可以做甚麼？參選，我認為是現在唯一可以做到的事情了。」

▲ 劉卓裕今日中午到葵興一間酒樓拉票。（胡偉明攝）

劉卓裕強調，自己肯定不能代表民主派，但肯定是民主派堅實「擁躉」，又提到民主黨亦批准黨員李洪波支持他，認為是肯定了他在民主發展，以及他對民主追求的理念。

早前已告急的陳穎欣，今日分別找來工聯會元老陳婉嫻、黨友麥美娟和梁子穎，以及建制派專欄作家屈穎妍等人拉票。陳穎欣強調自己選情嚴竣，又批評對手劉卓裕是「扮民主派的忽然愛國者」。

麥美娟正參選選委會界別，該界别有51人參選。梁子穎正參選勞工界，該界別其他參選人分別是工聯會郭偉强、李廣宇，以及勞聯周小松。

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記者：胡偉明