【全民造星IV】20強現身出席記招　約近300粉絲應援打氣

▲ 《全民造星IV》20強向粉絲派閃卡。（梁樂欣 攝）

ViuTV偶像育成節目《全民造星IV》經過多輪比賽後，最後20強終於誕生，今日（12月19日）下午於九龍灣國際展貿中心地下中央廣場舉行記者會。

在九龍灣國際展貿約200多近300粉絲到場應援，支持偶像，現場播放《前傳》，一眾粉絲在場跟著唱唱，氣氛熱烈。未能晉級20強的何洛瑤（Sica）亦獲不少粉絲到場舉牌支持。

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入圍《全民造星IV》20強的蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、穎蕎（Ziva）、林暐翹（暐翹）、曾家瑩（Ariel）、陳泳伽（WINKA）、姜咏鑫（Ada仔）、王家晴（Candy）、黃斯琪（CK）、沈貞巧（Gao）、李芯駖（芯駖）、區廷筠（Tengie）、楊安妮（Win Win）、何榛綦（榛綦）、蘇芷晴（So Ching）、陳昭煊（超酸）、趙展彤（VAL）、 葛綽瑤（Yoyo）、許軼（Day）及許寶恆（Alice）出席是次活動，並輪流上台表演。

之後，20強向在場人粉絲派發閃卡，場面熱鬧。香港電視娛樂有限公司董事兼總經理魯庭暉、女團經理人戴穎亦有到場支持。

記者：梁樂欣