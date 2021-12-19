【立法會選舉】邱騰華：以身作則投票為香港　薛永恒夥副局、政助齊齊投票

▲ 商務及經濟發展局局邱騰華。（商經局Facebook）

商務及經濟發展局局邱騰華、創新及科技局局長薛永恒等多名政府高官，今日各自到所屬的選區票站投票。邱騰華表示，希望以身作則，為香港未來投下一票，又呼籲合資格選民，為港為己踴躍投票。

▲ 創新及科技局局長薛永恒。（創科局Facebook）

創科局薛永恒、副局長鍾偉强和政治助理張曼莉，今日亦分別到票站投票。薛永恒投票後表示，感到十分鼓舞，形容在落實《港區國安法》和完善選舉制度後，香港終可撥開雲霧見青天，重新出發。他又指，希望大家都善用手上神聖一票，選出各自支持的代表，推動香港經濟民生、創科發展，大步向前。

▲ 創新及科技局副局長鍾偉强。（創科局Facebook）

此外，創科局又透露，今次立法會選舉首次大規模使用電子選民登記冊系統，轄下的政府資訊科技總監辦公室更動員600多人，在票站內為系統運作提供技術支援。

▲ 創新及科技局政治助理張曼莉。（創科局Facebook）

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責任編輯：胡偉明