【危險行為】馬鞍山男女逼狗危站崖邊「打卡」　網民狠批虐畜：為呃LIKE可以幾盡

▲ 有狗主妄顧寵物安全，將狗狗放在崖邊只為影靚相。

危險行為切勿模仿。不少人喜歡行山「打卡」，有人更會帶同寵物一起登高，但竟然有狗主妄顧寵物安全，將狗狗放在崖邊只為影靚相！最近在網上流傳一輯相片，直指有狗主安排狗隻坐在黃牛山崖邊，危險行為引來網民熱烈議論。

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最近在網上多個論壇及Facebook群組都有網民發帖，指一名疑似KOL的女子與同行男友人，將兩隻狗狗放在黃牛山著名拍攝地點「石天窗」的崖邊，行徑相當危險。TOPick聯絡到拍攝相片的事主，從一系列照片可見過程相當驚險：

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事件引來網民熱烈議論，紛紛批評該對男女的行為：「要呃 LIKE 可以去到幾儘!」、「咁鍾意影，自己企去影嘛！」點擊睇留言：

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根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦。一經定罪，最高可處罰款$200,000及監禁3年。

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責任編輯：羅嘉欣