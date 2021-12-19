【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂

▲ 王力宏跟前妻李靚蕾預料將對簿公堂。

王力宏由離婚到被前妻李靚蕾指控出軌濫交的新聞不斷發酵！在今日（12月19日）凌晨，王力宏父親王大中發布親筆信澄清兒子並無出軌，兼直指「前新抱」李靚蕾以大肚逼婚。

李靚蕾於今天早上8時，於IG以千字聲明反擊王爸爸，並要求王力宏於今日下午3時前公開道歉。可是直到時限後，身在酒店接受隔離的王力宏仍沒有公開道歉，其經理人亦未有就此事作出任何回覆，台灣媒體推測，似乎王力宏與前妻將要對簿公堂。

【王力宏離婚】王力宏爸爸寫親筆信為兒子呼寃 王大中：力宏不是敗類

▲ 李靚蕾於今早發出通牒，要求王力宏道歉。（取自instagram）

李靚蕾連環出撃

李靚蕾今早於網上發千字文反擊，以7大點回應王父的指控，聲明中李靚蕾呼籲若有任何異議，請王力宏、王爸爸提出實質證據，否則就會構成誹謗，當中她寫道：「我要求王力宏先生下午3點前公開道歉，否則我會立即尋求法律途徑對你和王爸爸提出誹謗的告訴。很抱歉逼不得已的再次占用了社會資源。」

另外，李靚蕾又爆料指王力宏以市值4億台幣的台北豪宅作為交換條件，威迫利誘她說謊，指自己之前是「神志不清」。

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對於被王父指摘以大肚作威脅結婚，李靚蕾跟台媒作出回應，強調是王力宏想要小孩，故「因此我們交往期間長期沒有做任何的避免措施」，更爆料指得知懷孕後，王力宏即要求墮胎或生下小孩而不結婚。

李靚蕾反擊道：「一個37歲的高知識成功人士，不可能會因為被威脅而做出結婚這麼慎重的決定。如果是我要挾他結婚，那他應該會很害怕吧？怎麼還會有第二胎和第三胎？」

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【王力宏離婚】李靚蕾千字文反擊王力宏父親指控 要求王力宏下午3點前道歉

說到王父強調兒子這兩年沒出軌，李靚蕾即說「這個王爸爸就很難得知了，畢竟他出軌也不會告訴你，就像他實錘召妓也沒有告訴你吧？」

王力宏的爸爸王大中於我今日凌晨發出親筆信，直指李靚蕾於7年前以懷孕來逼婚，而兒子跟李靚蕾早於兩年前已分居，女方更已取得數億台幣贍養費，文中更說：「會有天理公道，力宏不是敗類」。此後李靚蕾以千字聲明回應，二人隔空開戰。