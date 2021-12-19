【立法會選舉】警方派三大反恐部隊高姿態巡邏　應變票站內可能發生事件

▲ 警方派三大反恐部隊，高調巡邏。（警務處圖片）

立法會選舉今日（19日）舉行，為確保選舉安全順利進行，警方派出三大反恐部隊在全港各區選舉投票站附近高姿態反恐巡邏，為一切有可能於投票站範圍內發生的任何事情做好應變準備。

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警方指，今日是2021年立法會換屆選舉投票日，亦是落實「完善選舉制度」後首場立法會選舉。為確保是次選舉得以安全及順利地進行，機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊三大反恐部隊於全港各區選舉投票站附近，包括香港公園、中山紀念公園、九龍尖沙咀圓方、鑽石山荷里活廣場、屯門大會堂等人流較密集的地方進行不定時的高姿態反恐巡邏，為一切有可能於投票站範圍內發生的任何事情做好應變準備。

警方指，若有人企圖破壞選舉，警方必定果斷執法，不會讓違法分子逍遙法外。

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責任編輯：袁澍