【立法會選舉】馮檢基︰投票率愈高勝算愈大　籲選民投票改變「一言堂」現實

▲ 馮檢基油麻地拉票情況。（曾耀輝攝）

立法會選舉今日舉行，九龍西唯一非建制派候選人、民協前成員馮檢基建早上到深水埗酒樓拉票，下午再現身油尖旺多區。他指，投票率愈高，他的勝算愈大，呼籲選民出來投票，撰寫自己歷史，改變「一言堂」的現實。

馮檢基下午在兩名民協成員，元老譚國僑及前深水埗區議員李炯陪同下，於油麻地戲院接受傳媒訪問。他表示，曾分析上一屆立法會選舉及2018年補選，根據改制後，扣除九龍城的票，建制派大概可取得8至9萬票，稱由於他們「疊票」的機會較少，若投票率低，民主派的票「疊票」的機會較大。若兩名建制派候選人的票數平均分配，每名建制派候選人大概可取得約4.5萬票，亦即他須至少取得4.5萬票，才有機會贏得這個議席︰「而4.5萬票加上（建制派預計可取得）8至9萬票要13至14萬票，亦即大概是35%（投票率），我們勝算才算高。」

他稱，現時最大的問題是「一言堂」，自民主派總辭後，整個立法會第二種聲音很少︰「今次選舉整個安排，大家看到功能組別及選舉委員會，基本上我們去計算出來的結果，都是同一類聲音，唯一有機會有不同的聲音就是10個直選區。」

被問及可以如何吸引非建制陣營選民出來投票？馮檢基說︰「記住這個『一言堂』，投票就是一日，但是做了議員就是4年，4年都被一個「一言堂」的議會控制 ，其實就與執政的林鄭沒有分別，行政立法都是一把聲音的話，一定會對香港有傷害，所以我認為我們要出來改變這個事實，我們自己寫這個歷史。」

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他表示，任何事情都有「零的突破」︰「今次就是要有『零的突破』（議席），因為有『零的突破』之後你十發現有2、3、4、5、6、7，基至過半數，如果連『零的突破』都沒有的話，下一屆更加難有突破。」

全國政協委員、全國港澳研究會理事張家敏上午現身八文樓，為馮檢基站台。馮回應指，張家敏為民協創會會員，二人於80年代相識，均同意一國兩制、港人治港、高度自治。他說，二人在民生問題上「完全無分歧」，民主問題上「大部分相同」，部分想法策略仍然有不同，稱未知他會現身，強調任何人支持自己都高興︰「他是來支持我，而不是要阿基支持他，所以方向是調轉」。

該區另一名候選人為西九新動力梁文廣及民建聯鄭泳舜。

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記者：陳葆琳