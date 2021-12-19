【王力宏離婚】王力宏全家高學歷父為腦科權威　醫生爸爸從不打罵強調身教

▲ 王力宏父親為醫生，早前親筆寫信力挺愛兒。

王力宏日前驚爆與李靚蕾結束8年婚姻，前妻在前晚（12月17日）發文爆料，指王力宏私生活混亂，不但有召妓習慣，更有一名已婚「炮友」。事件鬧得沸沸揚揚，王力宏父親王大中今日（19日）凌晨親筆寫信力挺愛兒，稱「力宏不是敗類」。據悉王父現居美國，為腦科權威，向來強調身教；王力宏亦曾形容爸爸是「真正的男子漢」。

醫生爸爸力挺愛兒

綜合台媒報導，王力宏在2003件出版的書籍《純屬意外：王力宏私密檔案書》中，首度公開談及爸爸，指王父從醫數十年，為腦科權威。他在書中形容爸爸是「真正的男子漢」，甚有道德。王力宏指父親雖然嚴肅，卻從不打罵小孩，向來用以身作則的方式教育他們，

給小孩最好的示範，強調身教重於言教。

面對愛兒被指私生活混亂，身在美國的王大中親筆寫信為他平反，內文開首說到「這一輩子裏，我最遺憾的事發生在2013年」，當時懷孕的李靚蕾起初聲言會自己帶大小孩，其後卻以此逼王力宏結婚，否則爆料摧毀王力宏的事業。

他指兒子這段婚姻開始時已是千瘡百孔，而王力宏亦努力維繫，以「痛苦」來形容兒子的婚姻，指近兩年是「地獄似的生活」。他又替兒子澄清，指王力宏跟李靚蕾於兩年前已分居，這期間王力宏絕對沒有出軌，更大爆李靚蕾索取數億元贍養費。李靚蕾發7大聲明還擊王父指控，否認要求近億元的贍養費。

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家族三代畢業自名牌大學

王力宏自小在美國長大，音樂造詣極高，父母一直希望他能成為一名醫生，惟他選擇忠於自己，取得美國文理學院排名第一的威廉士學院（Williams College）學士後，再攻讀音樂名校波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）碩士。至2016年，他再獲以上兩間學校頒發榮譽博士，榮升雙博士。

來自書香世家的王力宏，家族三代都是「學霸」。外婆於清華大學經濟系畢業，父親於台大醫學系畢業，母親則於政治大學畢業。王力宏的哥哥為芝加哥大學博士，現於哈佛醫院任職，弟弟則是麻省理工學院（MIT）碩士。

學霸前妻曾任職摩根大通

過往有傳王力宏歷任女友都因學歷問題，遭到王家反對。故當李靚蕾嫁給王力宏時，曾引起轟動，不少網民對李靚蕾「起底」。她於2004年在美國名校普林斯頓大學就讀，專攻金融工程及運籌學，4年後獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院取得MBA學位。據悉她在摩根大通任職分析師，亦曾到Hermès、Estée Lauder等國際大品牌公司任職。過往兩人被視為門當戶對，如今卻爆出離婚，令不少網民感驚訝。

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責任編輯：王明芳