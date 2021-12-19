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【浸大重建】校方就善衡校園重建方案展開諮詢　師生可於網站瀏覽5個方案

社會 17:52 2021/12/19

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

校方就善衡校園重建方案展開諮詢。（資料圖片）

香港浸會大學於2017年提出要重建善衡校園（舊校），物業處近日於網站上展示5個方案，師生及校友可於明年1月底前，到網站讚好心儀設計及留下意見。

根據浸大物業處網站顯示，善衡校園內有文學院及理學院的辦公室，亦有用作舉辦大型活動的大學會堂，資料指，善衡校園已服務近50年，惟不足夠應付現時對教學及研究的需求。

重建工程將分為兩階段進行，第一階段將拆卸7座校園北邊的建築物，包括大學會堂、區樹洪影視中心及部分的溫仁才大樓。第二階段即包括拆卸南邊建築，及建設新大樓、大學廣場等，將在第一階段將近完工時開始。新大樓近2.4萬平方米，會創造不同空間，如課室、學習空間、各頪實驗室。

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物業處列岀5個重建方案，第一個方案有大型綠化天台，室外亦會有大量綠化空間，希望打造出可持續、連繫社區的校園；第二個方案設露天餐廳、休憩空間等，讓公共空間與教學、玩樂可以融合。

第三個方案選用「組裝合成」建築法節省成本，大樓高層將劃為實驗室，低層則為課室。第四個方案則為U型設計， 多用途的露天廣場則為善衡校園的中心；第五個方案稱受繩結及波浪啟發，低層將設連接3層的長樓梯，供學生休息及學習。

善衡校園重建計劃於2017年由時任校長錢大康提出，為當時浸大未來10年的策略發展計劃中一部分。

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記者：黃悅晴

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