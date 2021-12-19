【立法會選舉】蕭澤頤巡視多區票站　呼籲同事及家人投票

▲ 警務處處長蕭澤頤巡視多區票站，為當值同事加油打氣。（警務處圖片）

立法會選舉今日（19日）舉行，警方派出機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊三大反恐部隊於全港各區選舉投票站附近巡查。警務處處長蕭澤頤亦巡視多區票站，為當值同事加油打氣，並呼籲同事及家人投票。

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蕭澤頤巡視多區票站，為當值同事加油打氣，感謝每一位人員包括正規、輔警及特務警察，在落實「完善選舉制度」後首場立法會選舉，展現高度專業及堅守崗位。

警方表示，為確保是次選舉能夠順利進行，全港選民可以安全有序地投票，警方全日嚴陣以待，為可能發生的任何事情做好應變準備。倘若有人企圖破壞選舉，警方定必果斷執法，不會讓違法分子得逞。

蕭澤頤亦積極呼籲各位同事及其家人踴躍投票，行使公民權利，選出愛國愛港、為香港市民服務的議員。

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責任編輯：袁澍