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【香港飛魚】何詩蓓400米自由泳摘銅　兩金一銅牌完成賽事

社會 23:08 2021/12/19

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何詩蓓今晚再戰女子400米自由泳。（有線電視截圖）

香港女飛魚何詩蓓正在阿聯酋首都阿布扎比出戰游泳短池世錦賽，繼16日200米自由泳封后，昨日100米自由泳再度奪冠，已是雙料世界冠軍身分的她，今晚再衝短池世界賽轉戰女子400米自由泳獎牌，最終以3分58秒12的成績，不敵國家隊的李冰潔及加拿大的麥堅杜殊，奪得銅牌。

何詩蓓出戰今屆第三項個人賽事，女子400米自由泳。在今日較早舉行的初賽中，她以40257的總成績，成第四位躋身決賽，決賽被分配在在第六線。在起跳方面何詩蓓少少落後，中國隊的李冰潔反應最快。加拿大的麥堅杜殊頭50米領先，李冰潔由100米開始領放，而何詩蓓亦開始直追。之後李冰潔獨自領放，何詩蓓保持在第二、三位之間，終成為第三名。

何詩蓓16日在200米自由泳決賽以15031衝線，成為香港首個世界冠軍泳手，兼以0.12秒之差打破瑞典名將絲祖唐保持的15043舊世界紀錄；其後於18日在100米自由泳，以打破大會紀錄的成績，於決賽游出5098再次奪金，是歷來第一位單屆世錦賽贏得女子100200米自由泳的金牌泳手。何詩蓓已經完成今屆賽事個人項目，共摘得兩金一銅。

 

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責任編輯：袁澍

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