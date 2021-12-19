【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠

▲ 王力宏終發文反擊。

王力宏由離婚事件，前妻李靚蕾之後毀滅式指控Leehom出軌濫交，而王力宏父親王大中則發布親筆信澄清兒子並無出軌，兼直指「前新抱」李靚蕾以大肚逼婚。

李靚蕾於今天早上8時，於IG以千字聲明反擊王爸爸，並要求王力宏於今日下午3時前公開道歉。

雖然王力宏下午沒有道歉，但沉寂多日至深夜終於發表長文，澄清李靚蕾指控。

對於被前妻李靚蕾怒揭長年、約炮、召妓、又缺席孩子生日等行徑，王力宏優長文痛心表示：「今天是我人生中最難過的一天，是一場巨烈、巨痛的惡夢。」

他並強調：「我沒有對我們的婚姻不忠。」

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王力宏強調因著孩子感受，一直不想出聲反駁，但終於要把重點說清，並自己在「5年8個月的時間,是我活在恐懼,勒索,和威脅之下。」

他亦稱分居後，還遭李靚蕾索討近9億台幣的贍養費。形容「今天是我人生中最難過的一天,是一場巨烈,巨痛的噩夢。」

王力宏聲明全文：



今天是我人生中最難過的一天,是一場巨烈,巨痛的噩夢。我的兩難,是如果反駁這麼多不實的指控,會對我三個孩子的媽媽不好。但如果我不回應的話,大家會相信那些事情是真的。所以我的社會責任是,我得回,而且一一的回,同時要衡量我三個孩子的媽媽的感受。



這點非常難。一定會有些地方做的不完美。為了這些不完美,我先道第一個歉,我真的不想傷害她,更不想傷害我們的孩子。他們都是我家人,我的全部,我的最愛。然後我要把第一個重點說的清清楚楚:我可以很肯定的說,我沒有對我們的婚姻不忠。



我與西春美智子(當時認識的名字是在2003年我的演唱會現場認識的,但是,後來沒聯絡差不多有十年時間。我今天還找到了我們的郵箱第一個對話記錄,裡面她還稱呼我「陌生人」,我和你說了「永遠沒見」當時她已經26歲了,不是她暗示的未成年時期。

我們的婚姻是從11月27號203年到我們分居的8月5號2019年。5年8個月的時間,是我活在恐懼,勒索,和威脅之下。



我們在一起沒多久,就懷孕了,我又驚又喜,因為我特別渴望有孩子,但我們當時還沒有走到談結婚的階段。但她那天特別激動,說「如果今天不跟我結婚,我會消失,改名,肚子里的孩子,你一輩子都見不到。你別想找我,你會永遠找不到我」(這段話在2016年的一次婚煙顧問討論中有錄音做證)。我當時很害怕,但是我看他是認真的,說我們一定要那天，當天登記。



我無法想像我會永遠見不到孩子。我看她這麼激動又拳打腳踢,我就點頭了,答應了,當天就在紐約市登記了。那天,我以為是我人生最驚心膽跳的一天。沒想到,跟今天比,是小菜一碟。我們5年又8個月的婚姻當中,我承認我們不斷的有問題。從2014年3月開一起看專門針對婚姻的心理醫生。總共算起來,看了5位,但最終,很遺憾,一直沒辦法真正好轉。我希望這個事實,我們一起可以勇敢地面對。我誠摯的祝福西春子,也期盼在我們共同的努力下,依然能有一個和諧的婚後家庭生活。



分居後,我們2020年12月開始認真談婚協議。而且經過還對調解員說如果力宏不配合我的要求她願意告訴媒體會毀滅我的事業的事情(調解員說有錄音檔案,但我還沒有聽過),但總而言之,李靚蕾並非是所說的一毛錢都不要的形象。一開始要了約2億人民幣。最後雙方簽定的版本總共約1.5億人民幣,包括洛杉機房子的一半,投資票的一半等(以下單位為美元),還有每個月21萬人民幣的生活費,另外需提供,保姆,司機,專車,住家24小時打掃庸人,和免費住台北房子到18年等。這些都是因為一直希望靚蕾可以舒服的過日子,但她一直覺得這樣還是給的太少。

不過,錢真的不是重點。現在的重點,是我們有三個寶貝孩子。



現在選擇公開發聲,唯一的一點,是我必須利用這唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式,請求妳:所有事情,請針對我,我願意面對妳所有的要求、所有的憤怒,但網路真的是一個凡走過必留下痕跡的世界,妳已經利用它毀了我,拜託拜託,不要再讓這些紀錄讓我們三個小孩在未來的成長面對更多的不堪,尤其在這樣的時候,真的請求妳讓我可以見見他們。



李靚蕾,我很遺憾我沒有達到你心理作為一個合格老公的標準。另外,身為公眾人物的我,要向社會大眾道歉沒有經營自己的婚姻。



對所有無辜被牽扯進來的朋友們,向你們鞠躬道歉,我的個人婚姻波及到你們了。

在這裡,我要向王爸爸,王媽媽道歉。特別謝謝您們昨晚手寫的信,因為我沒有經營好自己的婚姻,兒子讓爸爸媽媽受累了,我深感抱歉!對不起!最後,我的文筆表達沒有靚蕾好,但如我前面所提,我會再一一回應她所寫的5000字長篇不實指控信。王力宏