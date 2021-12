【Bobfather】林盛斌大膽要求抱抱王馨平　Linda提醒：你老婆喺度噃

▲ 林盛斌要求同偶像王馨平拖手。

林盛斌(Bob)相隔6年再開棟篤笑。Bob不但借用電影《教父》中的經典對白發放正能量,他更分享與家人的生活鎖事如何令他學懂面對逆境,而Bob求學時期偶像王馨平(Linda)擔任特別嘉賓,也借歌聲為觀眾打氣。

Bob在今次《The Bobfather 2021》也借用了《教父》金句,分享自己如何從求學時期到加入娛樂圈後,面對各種不如意事、負面情緒或負評時該用甚麼心態去面對,例如他提到當中一句「Never hate your enemies, it affects your judgement.」便提醒了他要用慈悲的心對待網上的負評。

Bob在台上表示,老婆黃乙頤(Bob嫂)面對負評時的想法很有智慧,猶如唐三藏,他覆述Bob嫂的話,『其實啲人留言,你唔需要太介意,佢哋都只係想發洩下,你咪由佢囉,你入嚟呢個行業嘅初心,就係想帶娛樂帶歡樂俾大家,如果佢留言後抒發咗釋放咗,自我感覺良好咗、開心咗,咁你都好有價值。你諗下,如果你喺1樓,啲人鬧你,你會唔開心,當你喺10樓嘅時候,你可能已經睇唔清楚,聽唔清楚啲人講嘅嘢,佢哋指罵你,你可能覺得佢哋同你打招呼,到你住喺100樓嘅時候,你根本睇都睇唔到佢哋,你睇到嘅只有好靚嘅風景』。」Bob指Bob嫂的一番話,教他豁然開朗。

Bob又分享了與仔女的生活日常,例如女兒做功課時會用爸爸死了造句,幾姐弟在家中玩角色扮演,細佬JJ又會扮爸爸死了。雖然身為爸爸的自己在甚麼時候都要死,但這卻啟發了Bob,如果他能像JJ扮死時微笑著,也不錯,他說:「如果我真係要離開呢個世界,喺我身邊圍住嘅係我最愛嘅屋企人同朋友,我就會好似佢咁,笑住走。」

Bob也自爆求學時期的偶像是王馨平,入行後一直未有機會合作,直到十年前微博剛開時,他私訊了Linda,沒想到對方竟見字即覆,昨晚Bob邀請了Linda現身,並獻唱勵志歌〈生命有價〉。

Bob向Linda作出大膽要求,道:「如果可以實現我嘅兒時夢想,同你十指緊扣就好了。」不過Linda即提醒道:「但你老婆喺度。」但Bob指Bob嫂十分大方,不會介意,成功後Bob得一想二要求攬攬,Linda聽罷即再笑著提醒:「你老婆喺度喎!我都有老公㗎,不過好啦!睇在你當我係偶像嘅份上。」二人攬攬後,Bob甚感滿足。

他問Linda為何不穿上以前穿過的超低V晚裝現身,Linda見到照片後,即大叫:「呢段我哋綵排冇㗎喎!(Bob:就係唔話俾你知囉!)好衰㗎你!呢套衫唔可以隨便著出嚟,(Bob:做瑜珈會唔會著出嚟?)做瑜珈可能會勁啲喎!」Bob聽到便說要即刻報名,不過Linda卻笑指純粹搞氣氛而已。

