【Bobfather】林盛斌大膽要求抱抱王馨平　Linda提醒：你老婆喺度噃

▲ 林盛斌要求同偶像王馨平拖手。

林盛斌（Bob）相隔6年再開棟篤笑。Bob不但借用電影《教父》中的經典對白發放正能量，他更分享與家人的生活鎖事如何令他學懂面對逆境，而Bob求學時期偶像王馨平（Linda）擔任特別嘉賓，也借歌聲為觀眾打氣。

Bob在今次《The Bobfather 2021》也借用了《教父》金句，分享自己如何從求學時期到加入娛樂圈後，面對各種不如意事、負面情緒或負評時該用甚麼心態去面對，例如他提到當中一句「Never hate your enemies, it affects your judgement.」便提醒了他要用慈悲的心對待網上的負評。

Bob在台上表示，老婆黃乙頤（Bob嫂）面對負評時的想法很有智慧，猶如唐三藏，他覆述Bob嫂的話，『其實啲人留言，你唔需要太介意，佢哋都只係想發洩下，你咪由佢囉，你入嚟呢個行業嘅初心，就係想帶娛樂帶歡樂俾大家，如果佢留言後抒發咗釋放咗，自我感覺良好咗、開心咗，咁你都好有價值。你諗下，如果你喺1樓，啲人鬧你，你會唔開心，當你喺10樓嘅時候，你可能已經睇唔清楚，聽唔清楚啲人講嘅嘢，佢哋指罵你，你可能覺得佢哋同你打招呼，到你住喺100樓嘅時候，你根本睇都睇唔到佢哋，你睇到嘅只有好靚嘅風景』。」Bob指Bob嫂的一番話，教他豁然開朗。

▲ 以《教父》為金句。

Bob又分享了與仔女的生活日常，例如女兒做功課時會用爸爸死了造句，幾姐弟在家中玩角色扮演，細佬JJ又會扮爸爸死了。雖然身為爸爸的自己在甚麼時候都要死，但這卻啟發了Bob，如果他能像JJ扮死時微笑著，也不錯，他說：「如果我真係要離開呢個世界，喺我身邊圍住嘅係我最愛嘅屋企人同朋友，我就會好似佢咁，笑住走。」

Bob也自爆求學時期的偶像是王馨平，入行後一直未有機會合作，直到十年前微博剛開時，他私訊了Linda，沒想到對方竟見字即覆，昨晚Bob邀請了Linda現身，並獻唱勵志歌〈生命有價〉。

▲ 播出Linda性感照。

Bob向Linda作出大膽要求，道：「如果可以實現我嘅兒時夢想，同你十指緊扣就好了。」不過Linda即提醒道：「但你老婆喺度。」但Bob指Bob嫂十分大方，不會介意，成功後Bob得一想二要求攬攬，Linda聽罷即再笑著提醒：「你老婆喺度喎！我都有老公㗎，不過好啦！睇在你當我係偶像嘅份上。」二人攬攬後，Bob甚感滿足。

他問Linda為何不穿上以前穿過的超低V晚裝現身，Linda見到照片後，即大叫：「呢段我哋綵排冇㗎喎！（Bob：就係唔話俾你知囉！）好衰㗎你！呢套衫唔可以隨便著出嚟，（Bob：做瑜珈會唔會著出嚟？）做瑜珈可能會勁啲喎！」Bob聽到便說要即刻報名，不過Linda卻笑指純粹搞氣氛而已。

最新影片：《全民造星》Ash訪問